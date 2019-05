Aljaž Bedene se meri z Borno Ćorićem. Foto: EPA

Hercogova je v nedeljo prekinjenem dvoboju ugnala 32. nosilko, Belorusinjo Aljaksandro Sasnovič. Dvoboj je bil zaradi teme prekinjen pri izidu 4:6, 6:2, 3:3. Belorusinja je danes pri 5:4 servirala za zmago, a se je Slovenka izvlekla in na koncu po dveh urah in 22 minutah slavila z 8:6. V drugem krogu jo čaka Američanka Jennifer Brady,

Juvanova priložnost dobila po odpovedi Kvitove

Komaj 18-letna Juvanova je danes zjutraj izvedela, da se je na glavni turnir uvrstila kot srečna poraženka kvalifikacij, potem ko je nastop zaradi poškodbe odpovedala Petra Kvitova. Juvanova je tako postala najmlajša Slovenka v zgodovini, ki je nastopila na turnirju za grand slam.

Vodila s 7:5 in 4:2 ...

Juvanovo je s 7:5, 4:6 in 5:7 premagala 84. igralka sveta Sorana Cirstea. Slovenska najstnica je po dobljenem prvem nizu v drugem vodila s 4:2, a je nato izgubila naslednje štiri igre in 29-letna Romunka je izenačila. Med odmorom je Juvanova zahtevala zdravniški odmor, v katerem so ji povezali stegensko mišico.

... in servirala za zmago

Ko je Cirstea v odločilnem nizu povedla z 2:0, je kazalo, da je odpor Slovenke zlomljen, toda Juvanova je nanizala naslednje štiri igre in spet povedla s 4:2. Pri 5:4 je vzhajajoča slovenska zvezda servirala za zmago, vendar ji ni uspelo. Romunka je za izenačenje izkoristila tretjo brejk žogo. Odločitev je padla v 12. igri. Juvanova je rešila prvo zaključno žogo, drugo pa je poslala v avt in krstnega nastopa na turnirju za grand slam je bilo konec. Dvoboj je trajal 2 uri in 24 minut.

Juvanova je imela 40 winnerjev, a prav toliko nevsiljenih napak. Razmerje pri Romunki je bilo 29:30.

Pravkar Bedene - Ćorić

Aljaž Bedene se meri s 13. nosilcem, Hrvatom Borno Ćorićem. Prenos dvoboja lahko spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Prvi niz je s 6:1 dobil Hrvat.

Dvoboja čakata tudi preostali dve slovenski predstavnici v glavnem žrebu. Zidanškova, ki je v soboto izgubila v finalu Nürnberga, se bo pomerila z 20. nosilko, Belgijko Elise Mertens. To bo tretji dvoboj na igrišču številka 6.

Zadnji, četrti dvoboj, na igrišču številka 10 bosta odigrali Jakupovićeva in Japonka Kurumi Nara, ki se je na turnir prebila prek kvalifikacij.

Rafael Nadal se meri z nemškim kvalifikantom Yannickom Hanfmannom. Za njim bo na osrednje igrišče stopil Novak Đoković, ki bo igral s Poljakom Hubertom Hurkaczem.

Slovenski nastopi

1. krog (M), danes okoli 15. ure:

ĆORIĆ (HRV/13) - BEDENE (SLO) (prenos na TV SLO 2)

6:1, -:-, -:-

Torek:

M. YMER (ŠVE) - ROLA (SLO)

1. krog (Ž), danes:

HERCOG (SLO) - SASNOVIČ (BLR/32)

4:6, 6:2, 8:6

CIRSTEA (ROM) - JUVAN (SLO)

5:7, 6:4, 7:5

Okoli 14.30:

MERTENS (BEL/20) - ZIDANŠEK (SLO) (prenos na TV SLO 2)

Okoli 15.30:

JAKUPOVIĆ (SLO) - NARA (JAP)