Polona Hercog je na lestvici WTA na 60. mestu, njena nasprotnica Cori Gauff pa na 313. Kljub temu je v vlogi favoritinje Američanka. Foto: Reuters

Dvoboj med 37-letno Sereno Williams in 18-letno Kajo Juvan se je po ogorčenem boju in treh nizih razpletel v prid Američanke, kako pa bo tokrat?

Hercogova je z uvrstitvijo v 3. krog Wimbledona ponovila uspeh iz leta 2017. V osmino finala turnirja za grand slam se ni uvrstila še nikoli in današnja zmaga bi pomenila uspeh kariere. Mariborčanka se je med 32 najboljših na največjem turnirju na svetu prebila po težki zmagi nad Slovakinjo Viktorio Kužmovo in gladki nad 17. nosilko, Američanko Madison Keys.

Cori Gauff je osupnila teniški svet. Foto: Reuters

Nasproti ji bo stala igralka, ki v petih dvobojih še ni oddala niza. Gauffova je za kvalifikacije Wimbledona dobila povabilo in za uvrstitev na glavni turnir gladko premagala vse tri nasprotnice. V prvem krogu je s 6:4, 6:4 ugnala petkratno zmagovalko Wimbledona Venus Williams, v drugem pa polfinalistko iz leta 2017 Magdaleno Rybarikovo. Niti ena izmed petih nasprotnic ni v posameznem nizu osvojila več kot štiri igre.

Hercogova po maratonu v 2. krog, Juvanova izpadla

Najstnico krasi zanesljiva igra z osnovne črte, v kateri ne dela veliko število nevsiljenih napak. Ima močen servis. Zanimivo, da so Hercogovi in Gauffovi izmerili drugi in tretji najhitrejši servis v letošnjem Wimbledonu. Zaostajata le za Sereno Williams (196 km/h).

Dvoboj je na sporedu kot tretji na osrednjem igrišču in naj bi se začel okoli 18. ure. Spored bosta ob 14. uri odprla Kevin Anderson in Guido Pella, nato pa bosta na igrišče stopili Simona Halep in Viktoria Azarenka.

Juvanova z odlično igro pošteno namučila Sereno

Gauffova je na stavnicah v vlogi favoritinje. Kvota na njeno zmago je 1,53, na Hercogovo pa 2,50.

Prvi igralec sveta in branilec naslova Novak Đoković bo okoli 16. ure igral s Poljakom Hubertom Hurkaczom, 48. tenisačem z lestvice ATP.

Moški, 3. krog, zgornji del tabele, danes:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - HURKACZ (MAD)

AUGER ALIASSIME (KAN/19) - HUMBERT/FRA



MEDVEDJEV (RUS/11) - GOFFIN (BEL/21)

VERDASCO (ŠPA) - FABBIANO (ITA)

ANDERSON (JAR/4) - PELLA (ARG/26)

RAONIC (KAN/15) - OPELKA (ZDA)

HAČANOV (RUS/10) - BAUTISTA A. (ŠPA/23)

PAIRE (FRA/28) - VESELY (ČEŠ)

Ženske, 3. krog, spodnji del tabele, danes:

SVITOLINA (UKR/8) - SAKARI (GRČ/31)

MARTIĆ (HRV/24) - COLLINS (ZDA)

KONTAVEIT (EST/20) - MUCHOVA (ČEŠ)

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - HSIEH (TJV/28)

HALEP (ROM/7) - AZARENKA (BLR)

HERCOG (SLO) - GAUFF (ZDA)

WOZNIACKI (DAN/14) - DŽANG (KIT)

JASTREMSKA (UKR) - GOLUBIC (ŠVI)