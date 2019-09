Trikratni zmagovalec New Yorka Nadal je v svojem devetem zaporednem polfinalu na grand slamih, skupaj pa že v 33., s čimer zaostaja le še za Rogerjem Federerjem (45) in Đokovićem (36).

Če bi Nadal premagal Berrettinija, bi se že 27. uvrstil v finale največjih štirih turnirjev, tako da bi v tej prestižni kategoriji zaostal le za Federerjem (31). Nadal je po izpadu Federerja in Đokovića prvi favorit za končno zmago.

Kolumbijca Juan Sebastian Cabal in Robert Farah sta po Wimbledonu osvojila še New York. Družbo jima dela dvoletni Cabalov sin Jacobo. Foto: EPA

Kolumbijca prva Južnoameričana, ki sta osvojila New York

V finalu moških dvojic Kolumbijca Juan Sebastian Cabal in Robert Farah s 6:4 in 7:5 premagala špansko-argentinsko kombinacijo Marcel Granollers/Horacio Zeballos. Cabal in Farah sta teniško zgodovino Kolumbije spisala že tostran Atlantika, ko sta prvič osvojila svoj premierni grand slam v Wimbledonu. Za svoj prvi naslov na odprtem prvenstvu Združenih držav Amerike pa sta premagala izkušeno špansko-argentinsko navezo, osma nosilca turnirja moških dvojic. Postala sta prva Južnoameričana, ki sta dvignila pokal zmagovalcev na US Opno v moderni dobi teniškega športa. Kolumbijca sta postala šele tretja moška dvojica po letu 2003, ki je v istem koledarskem letu osvojila turnirja za grand slam v Wimbledonu in New Yorku.

NEW YORK

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Polfinale (M):

MEDVEDJEV (RUS/5) - DIMITROV (BLG)

7:6 (5), 6:4, 6:3

NADAL (ŠPA/2) - BERRETTINI (ITA/24)

Dvojice (M), finale:

CABAL/FARAH (KOL/1) - GRANOLLERS/ZEBALLOS (ŠPA/ARG/8)

6:4, 7:5