21-letni Stefanos Cicipas je na četrtem medsebojnem dvoboju drugič premagal 38-letnega Rogerja Federerja. Foto: Reuters

Brejk Cicipasa v drugi igri

Cicipas je dobro odprl dvoboj, saj je že v drugi igri odvzel servis Federerju. Grk je suvereno nadaljeval in povedel s 4:2. V sedmi igri je Federer na servis Cicipasa prišel do treh brejk priložnosti, a se je 21-letni Cicipas izvlekel za vodstvo s 5:2. V deveti igri je Federer po izjemni izmenjavi prišel še do pete brejk priložnosti, a je Cicipas tudi to ubranil. Pozneje je Grk ubranil še eno, nato pa vendarle zaključil maratonsko deveto igro, ki je trajala 14 minut, in niz po skupaj 46 minutah s 6:3.

Skandiranje "Roger, Roger" ni pomagalo

Cicipas je v tretji igri drugega niza ponovil vajo in z brejkom povedel z 2:1, a mu je Federer že v naslednji igri vrnil udarec za izenačenje na 2:2. S tribun polne londonske O2 Arene je odmevalo "Roger, Roger". Ni pomagalo, saj je Grku uspel nov brejk za 3:2. Malo pozneje je na svoj servis povedel s 4:2 in 5:3.

38-letni Roger Federer je moral priznati premoč 17 let mlajšemu Cicipasu. Federer je v finalu zaključnega mastersa igral desetkrat, zmagal je šestkrat, nazadnje leta 2011. Foto: Reuters

Federer pri 5:4 ni izkoristil dveh brejk priložnosti

Ko je kazalo, da je le vprašanje časa, kdaj bo Grk dvoboj odločil v svojo korist, je Švicar v deseti igri pokazal, da se ne predaja, saj je prišel do dveh brejk žogic. Vendar je Cicipas ubranil obe, nato pa po skupaj uri in 36 minutah vendarle potrdil veliko zmago. Končno razmerje točk je bilo 76:67, brejki 3:1. Švicarju je uspel le en odvzem servisa v 12 poskusih.

Cicipas: Najboljša predstava to sezono

Grk je po partiji priznal, da je bila to njegova najboljša predstava to sezono. "Ponosen sem na svojo igro in dejstvo, da sem premagal takšnega igralca, kot je Federer. Velika čast je igrati proti takemu šampionu," je dejal Cicipas.

Zverev brani naslov

V drugem polfinalu se bosta pomerila Dominic Thiem in Alexander Zverev, ki brani naslov. Avstrijec je v Londonu dosegel že dve veliki zmagi, ko je na kolena spravil tako Federerja kot Novaka Đokovića. Zverev je na zaključnem turnirju prvič v karieri na kolena spravil Rafaela Nadala, ki bo sezono končal kot številka ena, boljši pa je bil tudi od Daniila Medvedjeva. Med seboj sta do zdaj odigrala sedem dvobojev, na petih je bil boljši 26-letni Thiem. Nazadnje sta se pomerila lani v četrtfinalu Roland Garrosa, Avstrijec pa je štiri leta mlajšega tekmeca ugnal s 6:4, 6:2, in 6:1.

Ne glede na razplet drugega polfinala je tudi jasno, da bo zmagovalec turnirja igralec, ki še ni osvojil grand slama. To se je doslej zgodilo le trikrat – Alex Corretja (1998), David Nalbandian (2005), Nikolaj Davidenko (2009).

POLFINALE

CICIPAS (GRČ/6) - FEDERER (ŠVI/3)

6:3, 6:4

Danes ob 21.10:

THIEM (AVT/5) – A. ZVEREV (NEM/7)