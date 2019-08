Andy Murray bo na zadnjem grand slamu sezone, Odprtem prvenstvu ZDA, nastopil le v konkurenci dvojic in mešanih dvojic, kjer pa zaenkrat na turnirjih velike četverice še ni požel večjega uspeha. V dvojicah je najboljši dosežek uvrstitev v 2. krog, v mešanih dvojicah pa v 3. krog. Foto: Reuters

32-letnik se je v teniško karavano vrnil s posebnim povabilom organizatorjev v Cincinnatiju, a je izpadel že v 1. krogu, ko ga je v dveh nizih s 6:4 in 6:4 premagal Francoz Richard Gasquet. To je bil sploh prvi Murrayjev dvoboj po 14. januarju.

Trikratni zmagovalec turnirjev velike četverice je po dvoboju dejal, da se ne bo udeležil letošnjega turnirja v Flushing Meadowsu v konkurenci posameznikov - turnirja, ki ga je leta 2012 z zmago v petih nizih proti Novaku Đokoviću tudi dobil.

Zdaj v dvojicah in mešanih dvojicah

"Te odločitve nisem mogel sprejeti pred današnjim dvobojem z Gasquetom," je pojasnil trenutno 324. igralec sveta in hkrati poudaril, da bo na Odprtem prvenstvu ZDA vseeno nastopil, a v konkurenci dvojic in mešanih dvojic. Obenem je dejal, da se utegne udeležiti turnirja v Winston-Salemu, ki bo prihodnji teden, nastop je sicer že predtem potrdil na dveh kitajskih teniških turnirjih.