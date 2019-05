Nadal se je tako Cicipasu oddolžil za poraz v polfinalu Madrida pred tednom dni.

Drugi nosilec je osmega porazil po uri in 43 minutah igre. Nadal je Cicipasu dvakrat odvzel servis, in sicer v drugi igri prvega in tretji drugega, medtem ko ga sam ni izgubil niti enkrat. Končno razmerje točk je bilo 63:49 za Španca.

Motivirani 32-letni Rafael Nadal je porazil 20-letnega Stefanosa Cicipasa. Foto: EPA

Nadal se bo v finalu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Srbom Novakom Đokovićem in Argentincem Diegom Schwartzmanom, ki se bo začel ob 20.00.

MEDNARODNI TURNIR ATP SERIJE 1.000

RIM

(5.207.405 evrov, pesek)

Polfinale, sobota:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - SCHWARTZMAN (ARG)

NADAL (ŠPA/2) - CICIPAS (GRČ/8)

6:3, 6:4

MEDNARODNI TURNIR WTA PREMIER 5

RIM

3.452.538 dolarjev, pesek)

Polfinale, sobota:

KONTA (VB) - BERTENS (NIZ/6)

5:7, 7:5, 6:2

LIŠKOVA (ČEŠ/4) - SAKKARI (GRČ)