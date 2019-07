Novak Đoković je petič osvojil Wimbledon. Foto: Reuters

Finale najboljših osmih igralcev leta bo od 10. do 17. novembra v Londonu. Mesto na sklepnem turnirju sezone si je že pred srbskim zvezdnikom priigral zmagovalec odprtega prvenstva Francije, Španec Rafael Nadal. 32-letni Srb bo 12. nastopil na finalu sezone. Lani je v Londonu v finalu klonil proti Nemcu Alexandru Zverevu.



"Vsako leto je seveda eden mojih glavnih ciljev uvrstitev na sklepni finale. Da mi je to uspelo že tako zgodaj v sezoni, je super. Veselim se vrnitve v London in boja z najboljšimi igralci na svetu v areni O2," je dejal Nole, ki je medtem še povečal naskoka na čelu lestvice ATP. Pred Nadalom ima kar 4.470 točk naskoka.



Polona Hercog napredovala na 50. mesto

Najboljši Slovenec ostaja Aljaž Bedene, ki je izgubil dve mesti in je 87. igralec sveta. Blaž Rola je izgubil eno mesto in je 164., Blaž Kavčič pa je napredoval za šest mest in je 248. na svetu.

Na vrhu lestvice WTA ostaja Avstralka Ashleigh Barty. S sedmega mesta je na četrto napredovala zmagovalka Wimbledona Romunka Simona Halpe. Najboljša Slovenka Polona Hercog je pridobila deset mest in je 50. Tamara Zidanšek je z 61. mesta napredovala na 57., Kaja Juvan pa s 133. na 111.

LESTVICA ATP - ENTRY RANKINGS 15. JULIJA 1. (1) N. ĐOKOVIĆ SRB 12.415 2. (2) R. NADAL ŠPA 7.945 3. (3) R. FEDERER ŠVI 7.460 4. (4) D. THIEM AVT 4.595 5. (5) A. ZVEREV NEM 4.325 6. (6) S. CICIPAS GRČ 4.045 7. (7) K. NIŠIKORI JAP 4.040 8. (9) K. HAČANOV RUS 2.890 9. (10) F. FOGNINI ITA 2.785 10. (13) D. MEDVEDEV RUS 2.625 11. (8) K. ANDERSON JAR 2.500 12. (11) J.-M. DEL POTRO ARG 2.380 13. (22) R. BAUTISTA AGUT ŠPA 2.320 14. (14) B. ĆORIĆ HRV 2.195 15. (12) J. ISNER ZDA 2.040 ... 87. (85) A. BEDENE SLO 625 164. (163) B. ROLA SLO 329 248. (254) B. KAVČIČ SLO 182