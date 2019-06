Amanda Anisimova je v četrtfinalu izločila branilko naslova Simono Halep. Foto: Reuters

Oba dvoboja bosta potekala hkrati. Na stadionu Suzanne Lenglen se bosta pomerili osma nosilka, Avstralka Ashley Barty, in komaj 17-letna vzhajajoča zvezda tenisa, Američanka Amanda Anisimova.

Na novem igrišču Simonna Mathieuja bosta igrali Britanka Johanna Konta, 16. nosilka, in še ena najstnica, 19-letna Čehinja Marketa Vondroušova.

Vse igralke so prvič v polfinalu turnirja za grand slam, tako da bomo v soboto zagotovo dobili novo zmagovalko Roland Garrosa.

Organizatorji so pod plazom številnih kritik, saj zaradi dežja in posledično izgube dneva polfinale deklet ni na osrednjem igrišču. Ta je danes rezerviran za moške. Oba polfinalna dvoboja sta bila že razprodana, tako da so imeli organizatorji zvezane roke. Ob 12.50 bosta prvi polfinale začela Rafael Nadal in Roger Federer, sledil bo obračun Novaka Đokovića in Dominica Thiema.

Prenos obeh moških dvobojev bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Polfinale (Ž), petek ob 11.00:

BARTY (AVS/8) - ANISIMOVA (ZDA)

igrišče Suzanne Lenglen

KONTA (VB/16) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

igrišče Simonne Mathieu