Roger Federer in Rafael Nadal sta se na turnirjih za grand slam prvič pomerila leta 2005 v Parizu, ko je v štirih nizih slavil Španec. Pariz je bil tudi prizorišče, na katerem je velika trojka Federer-Nadal-Đoković skupaj igrala v polfinalu prvič (2007) in zadnjič (2012). Foto: Reuters

Enajstkratni zmagovalec Roland Garrosa Nadal je tako prepričljiv, da stavnice na njegovo zmago ponujajo le kvoto 1,11, na slavje Federerja pa kvoto 7. To bo že 39. poglavje spopadov najuspešnejših tenisačev vseh časov. S 23 proti 15 vodi Nadal, ki si je levji delež prednosti priigral prav na pesku. Na tej podlagi sta se nazadnje pomerila leta 2013 v Rimu, ko je bilo 6:1, 6:3 za Španca. Zadnjih pet dvobojev je sicer dobil Federer.

Skrivnosti med njima ni. Federer se zaveda, da bo moral igrati na kratke točke, saj v dolgih izmenjavah proti Nadalu nima nikakršnih možnosti. Ključen bo začetni udarec in odgovor na bekhendu, ki ga bo Španec nenehno napadal. Za pričakovati je, da bo Federer precej na mreži.

Sledil bo dvoboj tenisačev, ki sta na pesku v življenjski formi. Đoković je edini, ki v Parizu še ni izgubil niza, in igra bolje kot v zmagovitem letu 2016, ko je naenkrat v rokah držal vse lovorike za grand slam. Od ponovnega podviga ga ločita le še dve zmagi.

Če lahko kdo (poleg Nadala) na pesku ogrozi Srba, je to prav Thiem. Ne nazadnje je to dokazal že dvakrat, predlani v Parizu (7:5, 6:3, 6:0) in lani v Monte Carlu. To sta tudi edini njegovi zmagi v osmih medsebojnih dvobojih. Thiem je stopnjeval formo in navdušil v zadnjih dveh dvobojih, ko je s servisi in forhendom zbombardiral tako Gaela Monfilsa kot Karena Hačanova. Če bo zmanjšal število nevsiljenih napak, bo Avstrijec s svojo močjo za Đokovića še kako neugoden.

Organizatorji upajo, da jim bo uspelo spraviti petkov spored pod streho, saj napoved ni spodbudna. Če se bodo dvoboji zavlekli, je v igri tui rezerven cenarij z ženskim finalom v nedeljo in moškim v ponedeljek.

Oba dvoboja bosta v prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju.

Polfinale, petek:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - THIEM (AVT/4)

igrišče P. Chatrierja, drugi dvoboj

NADAL (ŠPA/2) - FEDERER (ŠVI/3)

igrišče P. Chatrierja, ob 12.50