Aljaž Bedene še nikoli ni igral v osmini finala grand slama. Foto: AP

Vse tri medsebojne obračune je dobil Nemec. Januarja letos sta se srečala na Odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, ko je zmagovalec lanskega zaključnega mastersa v Londonu zmagal s 6:4, 6:1 in 6:4.

30-letni Ljubljančan si je že zagotovil najvišji ček v karieri. Za preboj med najboljših 32 ima že zagotovoljenih 163.000 ameriških dolarjev. 22-letni Zverev nima dobre sezone, v Wimbledonu je izpadel že v uvodnem krogu in tudi na igriščih Flushing Meadowsa je imel velike težave. V prvem krogu je po petih nizih izločil Moldavca Raduja Albota, v četrtek pa je prav tako ugnal Francesa Tiafoeja s 6:3 v petem nizu. Bedene je dobil podaljšano igro odločilnega niza proti Paireju, potem ko je rešil tri zaključne žoge Francoza v četrtem nizu. Štiri ure in tri minute izjemnega boja so seveda tudi pustile posledice.

Spored na stadionu Arthurja Asha bosta začeli Caroline Wozniacki in Bianca Andreescu. 19-letna Kanadčanka je v sijajni formi na trdi podlagi, osvojila je turnirja serije Premier v Indian Wellsu in Torontu.

Sledil bo obračun Hyeona Chunga in Rafaela Nadala. Korejec je v četrtek rešil zaključno žogo in se vrnil po zaostanku z 0:2 v nizih proti Fernandu Verdascu. Nadal je spočit, saj je napredoval brez boja po poškodbi Thanasija Kokkinakisa.

Lahko Gauffova preseneti tudi branilko naslova Osako?

Zelo zanimiv bo večerni spored. Ob 1.00 se bosta pomerili branilka naslova Naomi Osaka in 15-letna Coco Gauff. Američanka je zablestela v Wimbledonu in tudi v New Yorku je hitro postala ljubljenka občinstva.

Andrej Rubljov, ki je že izločil Stefanosa Cicipasa, se bo srečal z Nickom Kyrgiosom. To bo prvi pravi test za muhastega Avstralca, ki je v odlični formi, dobil je pripravljalni turnir v Washingtonu.

3. krog (M), spodnji del tabele:

KYRGIOS (AVS/28) - RUBLJOV (RUS)

BERRETTINI (ITA/24) - POPYRIN (AVS)

MONFILS (FRA/13) - SHAPOVALOV (KAN)

ANDUJAR (ŠPA) - BUBLIK (KAZ)

A. ZVEREV (NEM/6) - BEDENE (SLO)

SCHWARTZMAN (ARG/20) - SANDGREN (ZDA)

ISNER (ZDA/14) - ČILIĆ (HRV/22)

NADAL (ŠPA/2) - CHUNG (KOR)

3. krog (Ž), zgornji del tabele:

OSAKA (JAP/1) - GAUFF (ZDA)

BENCIC (ŠVI/13) - KONTAVEIT (EST/21)

VEKIĆ (HRV/23) - PUTINCEVA (KAZ)

BERTENS (NIZ/7) - GÖRGES (NEM/26)

TOWNSEND (ZDA) - CIRSTEA (ROM)

ANDREESCU (ROM/15) - WOZNIACKI (DAN/19)

AHN (ZDA) - OSTAPENKO (LAT)

MERTENS (BEL/25) - PETKOVIC (NEM)