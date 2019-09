Rafael Nadal je zanesljivo ugnal vse tekmece do finala. Foto: Reuters

Nadal, Federer in Novak Đoković so osvojili 54 od zadnjih 66 turnirjev velike četverice, vključno z zadnjimi 11. Stan Wawrinka je z zmago pred tremi leti v New Yorku prekinil vladavino najboljše trojice.

33-letni Španec lovi četrti naslov na igriščih Flushing Meadowsa. Na grand slamih v letošnji sezoni je bil izjemen. Na pariškem pesku je osvojil rekordni 12. naslov, v Melbournu je izgubil finale proti Đokoviću, v Wimbledonu pa je bil v polfinalu boljši Federer. V New Yorku je pometel s tekmeci, le v osmini finala proti Marinu Čiliću je izgubil drugi niz.

Na ameriški turneji na trdi podlagi je bil Nadal izjemen že v Montrealu, ko je v finalu s 6:3 in 6:0 premagal prav Medvedjeva.

Daniil Medvedjev je na ameriški turneji izgubil le dva obračuna. Foto: Reuters

23-letni Rus je na ameriški turneji v življenjski formi. Zmagal je v Cincinnatiju in igral v finalu Washingtona (izgubil je proti Nicku Kyrgiosu) in Montreala, njegovo razmerje zmag in porazov je 20:2.

Po Maratu Safinu leta 2000 je Medvedjev postal prvi Rus, ki se mu je uspelo prebiti v finale v New Yorku. Pred 19 leti je Safin v treh nizih ugnal Peta Samprasa.

Medvedjev je z nekaj neprimernimi gestami razjezil gledalce že v 3. krogu proti Felicianu Lopezu na stadionu Louisa Armstronga, kjer je nato prejel glasne žvižge že pred obračunom osmine finala z Dominikom Köpferjem. Gledalci so glasno navijali za Nemca. Imel je težave s krči in tudi s stegensko mišico v četrtfinalu proti Stanu Wawrinki, ko je zmagal po štirih nizih. V polfinalu je prikazal najboljšo predstavo, ko je nadigral Grigorja Dimitrova s 7:6, 6:4 in 6:3.

Mertensovi in Sabalenki najboljši med dvojicami

Elise Mertens in Arina Sabalenka sta zmagovalki v konkurenci ženskih dvojic. V finalu sta četrti nosilki premagali osmopostavljeni Viktorijo Azarenko in Ashleigh Barty s 7:5 in 7:5. Mertensova in Sabalenka sta prvič igrali v finalu turnirja za grand slam v konkurenci ženskih dvojic in se takoj veselili turnirske zmage.

NEW YORK

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale (M), danes ob 22.15:

NADAL (ŠPA/2) - MEDVEDJEV (RUS/5)

Zmagovalci Odprtega prvenstva ZDA v zadnjih 20 letih:

1999 Andre Agassi (ZDA)

2000 Marat Safin (RUS)

2001 Lleyton Hewitt (AVS)

2002 Pete Sampras (ZDA)

2003 Andy Roddick (ZDA)

2004 Roger Federer (ŠVI)

2005 Roger Federer (ŠVI)

2006 Roger Federer (ŠVI)

2007 Roger Federer (ŠVI)

2008 Roger Federer (ŠVI)

2009 Juan Martin del Potro (ARG)

2010 Rafael Nadal (ŠPA)

2011 Novak Đoković (SRB)

2012 Andy Murray (VB)

2013 Rafael Nadal (ŠPA)

2014 Marin Čilić (HRV)

2015 Novak Đoković (SRB)

2016 Stanislas Wawrinka (ŠVI)

2017 Rafael Nadal (ŠPA)

2018 Novak Đoković (SRB)

Dvojice (Ž), finale:

MERTENS/SABALENKA (BEL/BLR/4) -

AZARENKA/BARTY (BLR/AVS/8)

7:5, 7:5