Serena Williams je izgubila zadnje tri finalne obračuna na grand slamih. V New Yorku je zelo motivirana in je velika favoritinja za naslov. Foto: Reuters

Ko je Serena leta 1999 v nepozabnem finalu ugnala Martino Hingis in napovedala imenitno kariero, se Andreescujeva še ni rodila. Razlika v letih je kar 18 let in 263 dni, kar je največja v moderni teniški dobi.

Bianca Andreescu je profesionalka postala pred dvema letoma. Njen napredek je izjemen. Foto: Reuters

37-letna Američanka bi se s 102. zmago v New Yorku zavihtela na vrh, Chris Evert ima 101. zmago in šest naslovov. S sedmim bi Serena postala rekorderka. Glavni cilj je 24. naslov za grand slam, ki ga neuspešno lovi že od Melbourna 2017. S tem bi se izenačila z legendarno Margaret Court. Lani je v finalu izgubila živce proti Naomi Osaki.

Trener Patrick Mouratoglou jo je po porazu Wimbledona proti Simoni Halep sijajno pripravil na zadnji grand slam sezone. Zelo je pomagalo, da je morala biti vrhunsko pripravljena že za uvodni dan turnirja, ko je odpravila Marijo Šarapovo s 6:1 in 6:1.

19-letna Andreescujeva je glavno odkritje teniške sezone. Marca je zmagala v Indian Wellsu, pred tremi tedni pa še v Torontu po predaji Serene Williams v finalu. Vmes je predala uvodni obračun v Miamiju zaradi poškodbe rame, zato je tudi izpustila sezono travi. Lani je na igriščih Flushing Meadowsa izgubila v 1. krogu kvalifikacij, Srbkinja Olga Danilović je bila boljša s 6:3 in 7:5.

NEW YORK

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

Finale (Ž), danes ob 22.10:

S. WILLIAMS (ZDA/8) - ANDREESCU (KAN/15)