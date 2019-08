Aljaž Bedene je edini slovenski predstavnik, ki je še v konkurenci v posamični konkurenci. Foto: www.alesfevzer.com

Medtem ko so Roger Federer in Novak Đoković ter še nekateri izbranci svoje delo opravili pod streho, so drugim nastop preprečile padavine. Za danes je vremenska napoved dobra, tako da bodo lahko odigrali vse dvoboje drugega kroga.

Aljaž Bedene in Benoit Paire se merita na igrišču številka šest.

Andrea Petković je presenetila Petro Kvitovo. Foto: Reuters

Bedene in Paire sta se do zdaj pomerila petkrat, s 4:1 pa vodi Francoz, ki je dobil tudi zadnje tri medsebojne dvoboje, dva na trdi podlagi in enega letos na pesku. Vselej sta tekmeca igrala tri nize, razen lani v Čenaju, ko je bilo 6:3, 6:0 za Francoza. Paire je na lestvici ATP na 26. mestu, 56 mest višje od Bedeneta.

Zmagovalec bo v 3. krogu igral z Alexandrom Zverevom, ki je po petih nizih izločil Francesa Tiafoeja v uvodnem obračunu na stadionu Arthurja Asha.

Bryant in Kaepernick gledala prvo igralko sveta

Branilka naslova Naomi Osaka je premagala Poljakinjo Magdo Linette s 6:2 in 6:4. Japonka bo v 3. krogu igrala proti zmagovalki dvoboja med Američanko Coco Gauff in Madžarko Timeo Babos.



Obračun sta si ogledala tudi nekdanji zvezdnik LA Lakersov Kobe Bryant ter nekdanji igralec ameriškega nogometa Colin Kaepernick.



"Zelo sem jim hvaležna, da sta prišla. To je res 'kul'. Če sem odkrita, sem želela dvoboj čim prej končati, saj nisem želela, da sta predolgo na soncu," je dejala Osaka.



2. krog (M), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - LONDERO (ARG)

6:4, 7:6 (3), 6:1

KUDLA (ZDA) - LAJOVIĆ (SRB/27)

7:5, 7:5, 0:6, 6:3

WAWRINKA (ŠVI/23) - CHARDY (FRA)

6:4, 6:3, 6:7 (3), 6:3

KECMANOVIĆ (SRB) - LORENZI (ITA)

KÖPFER (NEM) - OPELKA (ZDA)

6:4, 6:4, 7:6 (2)

BASILAŠVILI (GRU/17) - BROOKSBY (ZDA)

LOPEZ (ŠPA) - NIŠIOKA (JAP)

MEDVEDJEV (RUS/5) - DELLIEN (BOL)

6:3, 7:5, 5:7, 6:3

FEDERER (ŠVI/3) - DŽUMHUR (BiH)

3:6, 6:2, 6:3, 6:4

EVANS (VB) - POUILLE (FRA/25)

6:4, 6:3, 6:7 (4), 6:4

CARRENO BUSTA (ŠPA) - BERANKIS (LIT)

6:4, 6:7 (3), 6:2, 6:0

GOFFIN (BEL/15) - BARRERE (FRA)

6:2, 6:2, 6:2

DIMITROV (BLG) - ĆORIĆ (HRV/12)

b.b.

MAJCHRZAK (POL) - CUEVAS (URU)

6:7 (3), 6:4, 2:6, 6:4, 6:1

DE MINAUR (AVS) - GARIN (ČIL/31)

6:3, 7:5, 6:3

NIŠIKORI (JAP/7) - KLAHN (ZDA)

6:2, 4:6, 6:3, 7:5

RUBLJOV (RUS) - SIMON (FRA)

KYRGIOS (AVS/28) - HOANG (FRA)

BERRETTINI (ITA/24) - THOMPSON (AVS)

POPYRIN (AVS) - KUKUŠKIN (KAZ)

MONFILS (FRA/13) - COPIL (ROM)

LAAKSONEN (ŠVI) - SHAPOVALOV (KAN)

ANDUJAR (ŠPA) - SONEGO (ITA)

BUBLIK (KAZ) - FABBIANO (ITA)



A. ZVEREV (NEM/6) - TIAFOE (ZDA)

6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3

PAIRE (FRA/29) - BEDENE (SLO)

6:4, 7:6 (3), 2:6, 5:7, -:-

SCHWARTZMAN (ARG/20) - GERASIMOV (BLR)

SANDGREN (ZDA) - POSPISIL (KAN)

ISNER (ZDA/14) - STRUFF (NEM)

ČILIĆ (HRV/22) - STEBE (NEM)

VERDASCO (ŠPA/32) - CHUNG (KOR)

NADAL (ŠPA/2) - KOKKINAKIS (AVS)

2. krog (Ž), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

OSAKA (JAP/1) - LINETTE (POL)

6:2, 6:4

BABOS (MAD) - GAUFF (ZDA)

KONTAVEIT (EST/21) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

BENCIC (ŠVI/13) - CORNET (FRA)

SABALENKA (BLR/9) - PUTINCEVA (KAZ)

VEKIĆ (HRV/23) - KANEPI (EST)

GÖRGES (NEM/26) - DI LORENZO (ITA)

BERTENS (NIZ/7) - PAVLJUČENKOVA (RUS)



HALEP (ROM/4) - TOWNSEND (ZDA)

CIRSTEA (ROM) - BOLSOVA (ŠPA)

WOZNIACKI (DAN/19) - COLLINS (ZDA)

ANDREESCU (ROM/15) - FLIPKENS (BEL)

KALINSKAJA (RUS) - AHN (ZDA)

OSTAPENKO (LAT) - RISKE (ZDA)

MERTENS (BEL/25) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

6:2, 6:2

PETKOVIC (NEM) - KVITOVA (ČEŠ/6)

6:4, 6:4

SVITOLINA (UKR/5) - V. WILLIAMS (ZDA)

6:4, 6:4

JASTREMSKA (UKR/32) - PETERSON (ŠVE)

6:4, 6:1

KENIN (ZDA/20) - SIEGEMUND (NEM)

7:6 (4), 6:0

KEYS (ZDA/10) - ŽU (KIT)

6:4, 6:1

KONTA (VB/16) - GASPARJAN (RUS)

6:1, 6:0

DŽANG (KIT/33) - ALEKSANDROVA (RUS)

JABEUR (TUN) - SASNOVIČ (BLR)

3:6, 6:4, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - BOLKVADZE (GRU)

6:1, 6:4



S. WILLIAMS (ZDA/8) - McNALLY (ZDA)

5:7, 6:3, 6:1

MUCHOVA (ČEŠ) - HSIEH (TJV/29)

6:1, 4:6, 7:6 (2)

MARTIĆ (HRV/22) - BOGDAN (ROM)

6:2, 6:4

SEVASTOVA (LAT/12) - SWIATEK (POL)

3:6, 6:1, 6:3

FERRO (FRA) - MLADENOVIC (FRA)

6:4, 6:7 (3), 6:3

Š. VANG (KIT/18) - VAN UYTVANCK (BEL)

7:5, 6:4

SAKKARI (GRČ/30) - PENG (KIT)

BARTY (AVS/2) - DAVIS (ZDA)

6:2, 7:6 (2)