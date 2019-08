Dež moti spored na zunanjih igriščih. Foto: Reuters

38-letni Švicar v uvodnem krogu ni navdušil. Deloval je zelo raztreseno, naredil je kar 57 neizsiljenih napak in izgubil uvodni niz proti Indijcu Sumitu Nagalu.

Prvi igralec sveta Novak Đoković se bo ob 1.00 srečal s Juanom Ignaciom Londerom. Branilec naslova je v odlični formi in zelo verjetno večerni spored ne bo dolg, saj se bosta v drugem obračunu srečali šestkratna zmagovalka Serena Williams in Catherine McNally. 37-letna Američanka je navdušila v ponedeljek, ko je odpravila Marijo Šarapovo s 6:1 in 6:1.

Na stadionu Louisa Armstronga se bosta srečali peta nosilka Elina Svitolina in Venus Williams, ki je pred 22 leti že igrala v finalu US Opna. V večernem sporedu se bosta pomeila Borna Ćorić in Grigor Dimitorv.

Stan Wawrinka in vroči Daniil Medvedjev bosta v akciji na Grandstandu.

2. krog (M), zgornji del tabele:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - LONDERO (ARG)

LAJOVIĆ (SRB/27) - KUDLA (ZDA)

WAWRINKA (ŠVI/23) - CHARDY (FRA)

KECMANOVIĆ (SRB) - LORENZI (ITA)

OPELKA (ZDA) - KÖPFER (NEM)

BASILAŠVILI (GRU/17) - BROOKSBY (ZDA)

LOPEZ (ŠPA) - NIŠIOKA (JAP)

MEDVEDJEV (RUS/5) - DELLIEN (BOL)

FEDERER (ŠVI/3) - DŽUMHUR (BiH)

POUILLE (FRA/25) - EVANS (VB)

CARRENO BUSTA (ŠPA) - BERANKIS (LIT)

GOFFIN (BEL/15) - BARRERE (FRA)

ĆORIĆ (HRV/12) - DIMITROV (BLG)

CUEVAS (URU) - MAJCHRZAK (POL)

GARIN (ČIL/31) - DE MINAUR (AVS)

NIŠIKORI (JAP/7) - KLAHN (ZDA)

2. krog (Ž), spodnji del tabele:

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

SVITOLINA (UKR/5) - V. WILLIAMS (ZDA)

JASTREMSKA (UKR/32) - PETERSON (ŠVE)

KENIN (ZDA/20) - SIEGEMUND (NEM)

KEYS (ZDA/10) - ŽU (KIT)

KONTA (VB/16) - GASPARJAN (RUS)

DŽANG (KIT/33) - ALEKSANDROVA (RUS)

JABEUR (TUN) - SASNOVIČ (BLR)

PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - BOLKVADZE (GRU)

S. WILLIAMS (ZDA/8) - McNALLY (ZDA)

HSIEH (TJV/29) - MUCHOVA (ČEŠ)

MARTIĆ (HRV/22) - BOGDAN (ROM)

SEVASTOVA (LAT/12) - SWIATEK (POL)

MLADENOVIC (FRA) - FERRO (FRA)

Š. VANG (KIT/18) - VAN UYTVANCK (BEL)

SAKKARI (GRČ/30) - PENG (KIT)

BARTY (AVS/2) - DAVIS (ZDA)