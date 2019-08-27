25-letna Collinsova je na lestvici WTA 35., medtem ko je 28-letna Hercogova 57.
Američanka je dobila prvi niz s 6:3, potem ko je Slovenki odvzela servis v četrti igri za vodstvo s 3:1. A Hercogova je v drugem nizu vrnila udarec. Z brejkom v deseti igri za 6:4 je namreč izenačila na 1:1.
V ponedeljek je izpadla Tamara Zidanšek, ki je morala priznati premoč 22. nosilki Hrvatici Petri Martić. Bilo je 6:4, 4:6 in 6:1.
TENIS
TURNIR ZA GRAND SLAM - OP ZDA
NEW YORK, slovenski nastopi
1. krog (M), danes:
KOVALIK (SLK) - BEDENE (SLO)
igrišče št. 15, četrti dvoboj
1. krog (Ž):
MARTIĆ (HRV/22) - ZIDANŠEK (SLO)
6:4, 4:6, 6:1
Danes:
COLLINS (ZDA) - HERCOG (SLO)
6:3, 4:6, -:-
Spodnji del tabele (M), 1. krog:
RUBLJOV (RUS) - CICIPAS (GRČ/8)
6:4, (5) 6:7, 7:6 (7), 7:5
FRATANGELO (ZDA) - SIMON (FRA)
HOANG (FRA) - MAYER (ARG)
KYRGIOS (AVS/28) - JOHNSON (ZDA)
BERRETTINI (ITA/24) - GASQUET (FRA)
6:4, 6:3, 2:6, 6:2
THOMPSON (AVS) - J. SOUSA (POR)
6:3, 6:2, 6:4
POPYRIN (AVS) - DELBONIS (ARG)
6:1, 7:5, 7:6 (5)
KUKUŠKIN (KAZ) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/10)
3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3
MONFILS (FRA/13) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)
HUMBERT (FRA) - COPIL (ROM)
LAAKSONEN (ŠVI) - CECCHINATO (ITA)
AUGER ALIA. (KAN/18) - SHAPOVALOV (KAN)
EDMUND (VB/30) - ANDUJAR (ŠPA)
SONEGO (ITA) - GRANOLLERS (ŠPA)
6:3, 6:4, 6:4
BUBLIK (KAZ) - GIRALDO (KOL)
2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4
THIEM (AVT/4) - FABBIANO (ITA)
A. ZVEREV (NEM/6) - ALBOT (MOL)
KARLOVIĆ (HRV) - TIAFOE (ZDA)
KOVALIK (SLK) - BEDENE (SLO)
PAIRE (FRA/29) - SCHNUR (KAN)
SCHWARTZMAN (ARG/20) - HAASE (NIZ)
HARRIS (JAR) - GERASIMOV (BLR)
TSONGA (FRA) - SANDGREN (ZDA)
HAČANOV (RUS/9) - POSPISIL (KAN)
ISNER (ZDA/14) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)
STRUFF (NEM) - RUUD (NOR)
KRAJINOVIĆ (SRB) - STEBE (NEM)
ČILIĆ (FRA/22) - KLIŽAN (SLK)
6:3, 6:2, 7:6 (6)
VERDASCO (ŠPA/32) - KAMKE (NEM)
6:3, 3:6, 6:1, 6:2
ESCOBEDO (ZDA) - CHUNG (KOR)
KOKKINAKIS (AVS) - IVAŠKA (BLR)
NADAL (ŠPA/2) - MILLMAN (AVS)
Zgornji del tabele (Ž), 1. krog:
OSAKA (JAP/1) - BLINKOVA (RUS)
6:4, (5) 6:7, 6:2
LINETTE (POL) - SHARMA (AVS)
6:3, 6:4
POTAPOVA (RUS) - GAUFF (ZDA)
SUAREZ NAVARRO (ŠPA/28) - BABOS (MAD)
KONTAVEIT (EST/21) - SORRIBES TO. (ŠPA)
TOMLJANOVIĆ (AVS) - BOUZKOVA (ŠPA)
CORNET (FRA) - PEGULA (ZDA)
6:2, 6:3
BENCIC (ŠVI/13) - MINELLA (LUK)
6:3, 6:2
SABALENKA (BLR/9) - AZARENKA (BLR)
PUTINCEVA (KAZ) - BRENGLE (ZDA)
KANEPI (EST) - MARIA (NEM)
VEKIĆ (HRV/23) - HOGENKAMP (NIZ)
GÖRGES (NEM/26) - VIHLJANCEVA (RUS)
1:6, 6:1, 7:6 (1)
DI LORENZO (ITA) - KUDERMETOVA (RUS)
7:6 (4), 6:2
PARMENTIER (FRA) - PAVLJUČENKOVA (RUS)
BERTENS (NIZ/7) - BADOSA (ŠPA)
6:4, 6:2
HALEP (ROM/4) - GIBBS (ZDA)
KOZLOVA (UKR) - TOWNSEND (ZDA)
CIRSTEA (ROM) - SINIAKOVA (ČEŠ)
STRYCOVA (ČEŠ/31) - BOLSOVA (ČEŠ)
WOZNIACKI (DAN/19) - J. VANG (KIT)
COLLINS (ZDA) - HERCOG (SLO)
FLIPKENS (BEL) - ZURENKO (UKR)
3:6, 6:2, 6:2
ANDREESCU (ROM/15) - VOLYNETS (ZDA)
6:2, 6:4
STEPHENS (ZDA/11) - KALINSKAJA (RUS)
AHN (ZDA) - KUZNECOVA (RUS)
OSTAPENKO (LAT) - KRUNIĆ (SRB)
6:3, 7:6 (7)
RISKE (ZDA) - MUGURUZA (ŠPA/24)
2:6, 6:1, 6:3
MERTENS (BEL/25) - TEICHMANN (ŠVI)
KR. PLIŠKOVA (ČEŠ) - PARRY (FRA)
PETKOVIC (NEM) - BUZARNESCU (ROM)
6:3, 6:4
KVITOVA (ČEŠ/6) - ALLERTOVA (ČEŠ)
6:2, 6:4