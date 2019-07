Danes bosta Roger Federer in Rafael Nadal spisala 40. poglavje medsebojnih obračunov. Foto: EPA

Rafael Nadal v trenutku, ko je osvojil Wimbledon leta 2008. Foto: EPA

Večna tekmeca se bosta na sveti travi pomerila prvič po epskem finalu Wimbledona 2008, ki ga je v petih nizih dobil Majorčan, ki je tako osvojil prvega izmed dveh turnirjev v Wimbledonu.

Težko bo. Rafa lahko uniči kogar koli na kateri koli podlagi. Res je dober. Daleč od tega, da bi bil specialist le za peščene podlage. Roger Federer

Gre za jubilejni 40. medsebojni dvoboj, uspešnejši je Nadal, ki je slavil 24-krat, 15 zmag je dosegel Federer. Letos sta se pomerila dvakrat, obakrat v polfinalih. V Indian Wellsu je brez boja v finale napredoval Federer, v polfinalu Roland Garrosa je bil s 6:3, 6:4 in 6:2 boljši Nadal.

Rafa lahko uniči kogar koli

"To bo dvoboj proti verjetno najboljšemu tenisaču vseh časov na tej podlagi, zato vem, da bom moral igrati vrhunsko, če se bom želel uvrstiti v finale," je povedal Nadal. Tudi Federer se zaveda, da bo zadnja ovira na poti do finala izjemno visoka: "Težko bo. Rafa lahko uniči kogar koli na kateri koli podlagi. Res je dober. Daleč od tega, da bi bil specialist le za peščene podlage."

Novak Đoković letos lovi peti naslov v Wimbledonu in drugega zapored, potem ko je lani v finalu s 6:2, 6:2 in 7:6 ugnal Južnoafričana Kevina Andersona. Foto: EPA

Nole tretjič letos proti Bautisti Agutu

A še pred obračunom med Nadalom in Federerjem se bosta za finale udarila Đoković in Bautista Agut. Srb in Španec se bosta pomerila enajstič, precej boljši je Nole, ki je do danes dobil sedem od desetih dozdajšnjih obračunov, a v letošnji sezoni Bautiste Aguta še ni premagal. V Katarju je bil 31-letnik boljši v treh nizih (3:6, 7:6 in 6:4), v Miamiju je Beograjčana strl z 1:6, 7:5 in 6:3.

Wimbledon (M)

(14.500.000 evrov, trava)

Polfinale, danes ob 14.10:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - BAUTISTA AGUT (ŠPA/23)

-:-, -:-, -:-



Danes, drugi dvoboj:

FEDERER (ŠVI/2) - NADAL (ŠPA/3)