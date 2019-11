Roger Federer se je v polfinale prebil z izvrstno predstavo proti Novaku Đokoviću. Foto: Reuters

Cicipas in Federer sta se do zdaj pomerila trikrat, dva dvoboja pa je dobil 38-letni Švicar. Vsi obračuni so bili letos. Federer je zadnja dva dobil, oba s po 6:4 in 6:4, ko je bil boljši v polfinalu Basla in finalu Dubaja. Grk je 17 let starejšega tekmeca izločil v osmini finala OP Avstralije. Federer je do zdaj desetkrat igral v finalu zaključnega turnirja, šestkrat je zmagal, zadnjič leta 2011. Zadnje tri finalne obračune je izgubil.

V drugem polfinalu se bosta pomerila Thiem in Zverev, ki brani naslov. Avstrijec je v Londonu dosegel že dve veliki zmagi, ko je na kolena spravil tako Federerja kot Novaka Đokovića. Zverev je na zaključnem turnirju prvič v karieri na kolena spravil Rafaela Nadala, ki bo sezono končal kot številka ena, boljši pa je bil tudi od Daniila Medvedjeva. Med seboj sta do zdaj odigrala sedem dvobojev, na petih je bil boljši 26-letni Thiem. Nazadnje sta se pomerila lani v četrtfinalu Roland Garrosa, Avstrijec pa je štiri leta mlajšega tekmeca ugnal s 6:4, 6:2, in 6:1.

Polfinale, sobota ob 15.10:

CICIPAS (GRČ/6) – FEDERER (ŠVI/3)

Ob 21.10:

THIEM (AVT/5) – A. ZVEREV (NEM/7)