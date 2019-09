Daniil Medvedjev se je prvič uvrstil v polfinale turnirja za grand slam. Foto: Reuters

"Stan the Man", ki je v nedeljo izločil branilca naslova Novaka Đokovića z izjemno predstavo, je bil tokrat razglašen. V ključnih trenutkih je naredil preveč napak. Le v tretjem nizu je spomnil na leto 2016, ko je osvojil turnir na igriščih Flushing Meadowsa. Poškodba Medvedjeva ga je zmedla in nikakor ni našel pravega ritma.

Wawrinka je že v uvodni igri izgubil servis, nato pa je Medvedjev pri vodstvu s 4:3 potreboval pomoč fizioterapevta, ki mu je povil stegensko mišico. Rus je vse stavil na močan servis, a v deseti igri ga je izgubil in Švicar je izenačil na 5:5.

V podaljšani igri je Medvedjev povedel s 3:0, a je Wawrinka prišel do preobrata in pri vodstvu s 6:5 je imel zaključno žogo za uvodni niz. Forhend je poslal v stranski avt in nato izgubil podaljšano igro s 6:8.

Rus, ki je vzel protibolečinske tablete, se je nato razigral. Z brejkom v četrti igri drugega niza je povedel z 2:0.

V izgubljenem položaju se je Wawrinka malce sprostil in v drugi igri tretjega niza unovčil dve zaporedni dvojni napaki Rusa. V maratonski deveti igri, ki je trajala 12 minut, je Švicar rešil štiri priložnosti za brejk in znižal na 1:2 v nizih.

V četrtem nizu je Wawrinka izgubil začetni udarec v drugi in šesti igri, naredil je preveč napak. Obračun je zaključil z dvema asoma in izjemnim lobom po dveh urah in 34 minutah.

Svitolina izločila Konto

Peta nosilka Elina Svitolina je v uvodnem obračunu devetega dne na stadionu Arthurja Asha ugnala Johanno Konto s 6:4 in 6:4. V polfinalu se bo pomerila z zmagovalko obračuna med Američanko Sereno Williams in Kitajko Čjang Vang.

Svitolina je izenačila svoj najboljši izid na turnirjih za grand slam. V polfinalu je igrala tudi v Wimbledonu, kjer je izgubila proti kasnejši zmagovalki Simoni Halep.

NEW YORK

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Četrtfinale (M), tabela:

MEDVEDJEV (RUS/5) - WAWRINKA (ŠVI/23)

7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1

FEDERER (ŠVI/3) - DIMITROV (BLG)

MONFILS (FRA/13) - BERRETTINI (ITA/24)

NADAL (ŠPA/2) - SCHWARTZMAN (ARG/20)

Četrtfinale (Ž), tabela:

BENCIC (ŠVI/13) - VEKIĆ (HRV/23)

ANDREESCU (KAN/15) - MERTENS (BEL/25)

SVITOLINA (UKR/5) - KONTA (VB/16)

6:4, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/8) - Č. VANG (KIT/18)