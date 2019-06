Aljaž Bedene je v pripravi na Wimbledon igral na turnirju Queen's Club in nastope končal v drugem krogu. Foto: Reuters

28-letni Raonić je tako še v tretjem medsebojnem dvoboju premagal Bedeneta, ki je v drugem nizu povedel s 3:0, a je prednost zapravil.

Pri 5:4 je Kanadčan serviral za zmago, Bedenetu je uspel brejk. Odločila je podaljšana igra, ki jo je Raonić odprl s štirimi zaporednimi točkami.

Roger Federer je dvoboj proti Tsongaju končal z asom. Foto: EPA

Federer se je namučil proti Tsongaju

Na turnirju v Halleju, prav tako na travnati podlagi, je prvi nosilec Roger Federer v osmini finala po izenačenem boju (osvojil je le točko več - 99:98) ugnal Joja Wilfrieda Tsongaja s 7:6, 4:6 in 7:5. V enajsti igri odločilnega niza je na servis Tsongaja Federer povedel s 40:0 in unovčil drugo žogo za brejk. Povedel je s 6:5 in v naslednji igri na svoj servis po dveh urah in 16 minutah s sedmim asom dokončal delo. V četrtfinalu ga čaka Španec Roberto Bautista Agut.

Kerberjeva četrtič zapored boljša od Šarapove

Na ženskem turnirju na Mallorci je v dvoboju aktualne in nekdanje zmagovalke Wimbledona prva nosilka Angelique Kerber s 6:2 in 6:3 premagala Marijo Šarapovo, ki se vrača po poškodbi rame. Šarapovo je premagala četrtič zapored.

