Blaž Rola se je po petih letih uvrstil na glavni turnir enega izmed velike četverice. Foto: EPA

Dvoboj uspešnih kvalifikantov Blaž Rola ‒ Mikel Ymer je prvi dvoboj na igrišču št. 13 in se bo začel po 11. uri. 20-letni Šved zaseda 148. mesto na ATP-lestvici, medtem ko je Rola na 183. mestu svetovne teniške lestvice. Ymer je sicer vse tri kvalifikacijske dvoboje dobil z izidom 2:1, na drugi strani pa Rola ni oddal niti niza. Gre za prvi medsebojni dvoboj med švedskim mladeničem in 8 let starejšim Slovencem.

Na igrišču številka 10 sta se na zadnjem obračunu ponedeljka pomerili Dalila Jakupović in Japonka Kurumi Nara, ki se je na turnir prebila na kvalifikacijah. Jakupovićeva je prvi niz izgubila s 5:7, drugega pa dobila s 7:5, nato pa je bil dvoboj zaradi teme prekinjen. Danes se bo slovensko-japonski dvoboj nadaljeval na istem igrišču, potem ko bo konec uvodnega dvoboja Nišioka ‒ McDonald. Če bo Jakupovićeva uspešna, jo v drugem krogu čaka Serena Williams.

TURNIR ZA GRAND SLAM - OP FRANCIJE

PARIZ (20.060.000 evrov, pesek)

SLOVENSKI NASTOPI

1. krog (M):

ĆORIĆ (HRV/13) - BEDENE (SLO)

6:1, 6:7 (4), 6:4, 6:4

Danes ob 11.00:

M. YMER (ŠVE) - ROLA (SLO)

1. krog (Ž):

HERCOG (SLO) - SASNOVIČ (BLR/32)

4:6, 6:2, 8:6

CIRSTEA (ROM) - JUVAN (SLO)

5:7, 6:4, 7:5

Juvanova se je na turnir uvrstila po odpovedi Petre Kvitove.

MERTENS (BEL/20) - ZIDANŠEK (SLO)

6:4, 3:6, 6:2

JAKUPOVIĆ (SLO) - NARA (JAP)

* 5:7, 7:5, -:- prekinjeno zaradi teme

1. krog (M), zgornji del tabele

ĐOKOVIĆ (SRB/1) ‒ HURKACZ (POL)

6:4, 6:2, 6:2

LAAKSONEN (ŠVI) – MARTINEZ (ŠPA)

6:1, 6:0, 7:6 (4)

CARUSO (ITA) – MUNAR (ŠPA)

7:5, 4:6, 6:3, 6:3

SIMON (FRA/26) – STAHOVSKI (UKR)

6:3, 6:3, 6:4

STRUFF (NEM) ‒ SHAPOVALOV (KAN/20)

7:6 (1), 6:3, 6:4

ALBOT (MOL) ‒ SANDGREN (ZDA)

7:6 (3), 7:6 (1), 3:6, 6:1

HARRIS (JAR) ‒ ROSOL (ČEŠ)

6:1, 4:6, 2:6, 6:1, 6:2

FOGNINI (ITA/9) - SEPPI (ITA)

DELBONIS (ARG) - GARCIA LOPEZ (ŠPA)

FRITZ (ZDA) - TOMIC (AVS)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/18) - JOHNSON (ZDA)

LAJOVIĆ (SRB/30) - MONTEIRO (BRA)

NORRIE (VB) - BENCHETRIT (FRA)

M. YMER (ŠVE) - ROLA (SLO)

A. ZVEREV (NEM/5) - MILLMAN (AVS)

THIEM (AVT/4) - PAUL (ZDA)

6:4, 4:6, 7:6 (5), 6:2

BUBLIK (KAZ) - MÖLLEKER (NEM)

7:5, 6:7 (4), 6:1, 7:6 (2)

CUEVAS (URU) - JANVIER (FRA)

6:4, 6:4, 6:2

EDMUND (VB/28) - CHARDY (FRA)

* 6:7, (1), 7:5, 4:6, 6:4, -:-

* - prekinjeno zaradi teme

VERDASCO (ŠPA/23) - EVANS (VB)

DŽUMHUR (BiH) - HOANG (FRA)

MANNARINO (FRA) - TRAVAGLIA (ITA)

MONFILS (FRA/14) - DANIEL (JAP)

HAČANOV (RUS/10) - STEBE (NEM)

EBDEN (AVS) - BARRERE (FRA)

KLIŽAN (SLK) - KUKUŠKIN (KAZ)

POUILLE (FRA/22) - BOLELLI (ITA)

AUGER ALIASSIME (KAN/25) - THOMPSON (AVS)

KARLOVIĆ (HRV) - LOPEZ (ŠPA)

NIŠIOKA (JAP) - McDONALD (ZDA)

DEL POTRO (ARG/8) - JARRY (ČILE)

1. krog ( Ž ), zgornji del tabele:

OSAKA (JAP/1) - SCHMIEDLOVA (SLK)

OSTAPENKO (LAT) - AZARENKA (BLR)

SINIAKOVA (ČEŠ) - RIBAKINA (KAZ)

SAKKARI (GRČ/29) - TATISHVILI (ZDA)

GARCIA (FRA/24) - BARTHEL (NEM)

GASPARJAN (RUS) - BLINKOVA (RUS)

HON (AVS) - BABOS (MAD)

KEYS (ZDA/14) - RODINA (RUS)

S. WILLIAMS (ZDA/10) - DJAČENKO (RUS)

2:6, 6:1, 6:0

KENIN (ZDA) - GATTO MONTICONE (ITA)

6:3, 5:7, 6:2

ANDREESCU (KAN/22) - BOUZKOVA (ČEŠ)

* 5:7, 6:4, -:-

* - prekinjeno zaradi teme

HSJEH (TJV/25) - GOLUBIC (ŠVI)

6:4, 3:6, 6:0

PETKOVIĆ (NEM) - RISKE (ZDA)

2:6, 6:3, 7:5

COLLINS (ZDA) - MARIA (NEM)

6:0, 6:2

BARTY (AVS/8) - PEGULA (ZDA)

6:3, 6:3

HALEP (ROM/3) - TOMLJANOVIĆ (AVS)

PAQUET (FRA) - LINETTE (POL)

GAVRILOVA (AVS) - KRUNIĆ (SRB)

CURENKO (UKR/27) - BOUCHARD (KAN)

KASATKINA (RUS/21) - PAOLINI (ITA)

PUIG (PRT) - FLIPKENS (BEL)

SWIATEK (POL) - JANICIJEVIC (FRA)

VANG (KIT/16) - S. DŽENG (KIT)

SABALENKA (BRL/11) - CIBULKOVA (SLK)

ANISIMOVA (ZDA) - TAN (FRA)

BEGU (ROM) - LIN (KIT)

KONTAVEIT (EST/17) - MUCHOVA (ČEŠ)

ALEKSANDROVA (RUS) - BUZARNESCU (ROM/30)

6:4, 6:4

STOSUR (AVS) - STRYCOVA (ČEŠ)

6:2, 7:6 (3)

BOLSOVA (ŠPA) - ZVONARJOVA (RUS)

6:4, 6:2

CIRSTEA (ROM) - JUVAN (SLO)

5:7, 6:4, 7:5