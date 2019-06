Rola, ki je 167. na lestvici ATP, je s 7:6 (5), 6:7 (7) in 5:7 izgubil proti Nemcu Danielu Brandsu, 191. igralcu sveta. Dvoboj je trajal dve uri in 41 minut, končno razmerje točk je bilo 126:123 za Rolo, brejki pa 2:1 za Brandsa. Rola je od enajstih priložnosti za odvzem servisa izkoristil le eno.

28-letni Blaž Rola je bil proti Nemcu Danielu Brandsu blizu uspehu. Foto: www.alesfevzer.com

Kavčiča, 232. na lestvici ATP, pa je s 6:3 in 6:3 izločil deveti nosilec, Španec Marcel Granollers, 105. igralec sveta.

V ženski konkurenci bo v drugem krogu kvalifikacij igrala Kaja Juvan, ki se bo pomerila s Turkinjo Eraydinovo.

Đoković prvi nosilec, Federer drugi, Nadal tretji

Sicer pa so znani nosilci najprestižnejšega turnirja na svetu. Prvi nosilec je tudi prvi igralec sveta in branilec turnirske zmage Novak Đoković iz Srbije. Švicar Roger Federer je drugi nosilec, s čimer je na tretje potisnil Španca Rafaela Nadala, čeprav je njun vrstni red na svetovni lestvici obraten in je Španec pred Švicarjem. Ta teniški turnir ima drugačno formulo za nosile od običajne in kombinira teniško lestvico z dosežki na travnati podlagi. Južnoafričan Kevin Anderson je četrti nosilec, kar je veliko višje o njegovega osmega mesta na lestvici ATP. Zaradi teh sprememb je v začetku tedna Nadal že kritiziral formulo, ki jo imajo organizatorji Wimbledona.

Bartyjeva prva nosilka, sledita Osaka in Pliškova

Na ženskem delu velikega slama ni razlik in so nosilke na vrhu razporejene tako kot na svetovni lestvici. Zmagovalka odprtega prvenstva Francije Ashleigh Barty iz Avstralije je na čelu pred Japonko Naomi Osako in Čehinjo Karolino Pliškovo. Nemka Angelique Kerber, branilka naslova, je sedma nosilka, na 11. mestu pa je sedemkratna zmagovalka Wimbledona Serena Williams iz ZDA.

Žreb parov prvega kroga bo v petek ob 11.00. Turnir se začne v ponedeljek, 1. julija.

MEDNARODNI TURNIR ZA GRAND SLAM



WIMBLEDON, kvalifikacije

(14.500.000 evrov, trava)

2. KROG (M)

BRANDS (NEM) - ROLA (SLO)

6:7 (5), 7:6 (7), 7:5

GRANOLLERS PUJOL (ŠPA/9) - KAVČIČ (SLO)

6:3, 6:3

2. KROG (Ž)

JUVAN (SLO) - ERAYDIN (TUR)