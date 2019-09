Serena ekspresno v finale

Velika priložnost za Bencicevo in Andreescujevo

New York - MMC RTV SLO

Serena Williams je lani in letos izgubila finale Wimbledona, pred letom dni je bila neuspešna tudi v finalu New Yorka. Foto: Reuters

Serena Williams je v polfinalu Odprtega prvenstva ZDA odpravila Elino Svitolino s 6:3 in 6:1 po uri in desetih minutah. V sobotnem finalu se bo srečala z zmagovalko obračuna med Belindo Bencic in Bianco Andreescu.