Serena Williams v Wimbledonu lovi 24. osvojeni turnir za grand slam. Foto: EPA

37-letna Američanka, ki je v polfinalu zanesljivo premagala Čehinjo Barboro Strycovo, bo danes naskakovala svojo 24. zmago na turnirjih za grand slam.

Sedemkratna zmagovalka turnirjev v Wimbledonu in OP Avstralije v Melbournu, šestkratna zmagovalka US Opena v New Yorku in trikratna zmagovalka Roland Garrosa se bo v primeru končnega zmagoslavja nad Halepovo po številu zmag izenačila z avstralsko rekorderko Margaret Court.

Williamsova je izgubila svoja zadnja finalna obračuna na turnirjih za grand slam. Na lanskem turnirju v Wimbledonu jo je premagala Nemka Angelique Kerber, v New Yorku pa je bila od nje boljša Japonka Naomi Osaka.

Njena romunska tekmica, ki je bila v četrtkovem polfinalu boljša od Ukrajinke Jeline Svitoline, bo naskakovala svojo drugo zmago na turnirjih za grand slam. Lani je osvojila največji turnir na svetu na peščeni podlagi – odprto prvenstvo Francije v Parizu. Williamsova in Halepova sta doslej odigrali deset medsebojnih dvobojev: na devetih je slavila Američanka, na enem pa Romunka.

Današnji finalni dvoboj se bo začel ob 15. uri.

Wimbledon (Ž)

(14.500.000 evrov, trava)

Finale, danes ob 15.00:

HALEP (ROM/7) - S. WILLIAMS (ZDA/11)