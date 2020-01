Srbi so si vstopnico za finale zagotovili po zmagi s 3:0 nad Rusijo. Foto: EPA

Najprej je Dušan Lajović s 7:5 in 7:6 (1) premagal Karena Hačanova, potem pa je v obračunu najboljših igralcev na obeh straneh Đoković v dveh urah in 49 minutah ugnal Danila Medvedeva, petega igralca sveta, s 6:1, 5:7 in 6:4.

"To je bila neverjetna tekma. Bilo je veliko izmenjav in zelo naporno. Danil Medvedev je eden najboljših igralcev na svetu in danes je pokazal, zakaj," je po koncu 16-kratni zmagovalec turnirjev na grand slam pohvalil 23-letnega Rusa.

Del Potra ne bo na OP Avstralije Argentinski teniški igralec Juan Martin del Potro je sporočil, da zaradi dolgega okrevanja po operaciji kolena ne bo nastopil na prvem grand slamu sezone, Odprtem prvenstvu Avstralije. Del Potro je odsoten z igrišč že vse od lanskega junija.

Đoković je prvi niz prepričljivo dobil, drugega pa izgubil. Medvedev je povedel že s 4:1 v igrah, a se je Đoković vrnil in izenačil na 4:4, vseeno pa je v nadaljevanju Rusu uspelo odvzeti prvi niz Srbu na turnirju.

V tretjem nizu je odločila peta igra, ko je Đokoviću, ki je kljub dobrim predstavam na začetku sezone odpovedal nastop na turnirju v Adelaidu, uspel "brejk".

Tako je bilo že pred obračunom dvojic jasno, da je Srbija napredovala v finale. Vseeno sta zatem še Nikola Čačić in Viktor Troicki s 6:4 in 7:6 (7) dobila igro dvojic proti ruski navezi Tejmuraz Gabašvili/Konstantin Kravčuk.

Za drugo finalno vstopnico se bosta pomerili Španija s prvim igralcem sveta Rafaelom Nadalom in Avstralija.