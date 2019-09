Aljaž Bedene je imel v Metzu odličen teden, za končno zmagoslavje pa je v dvoboju s Tsongajem malenkost zmanjkalo. Igralca sta se pomerila drugič in tako kot leta 2013 na Roland Garrosu je bil boljši Francoz. Foto: www.alesfevzer.com

Razburljiv finale turnirja v Metzu se je končal s 6:7, 7:6 in 6:3 za 34-letnega Tsongaja, 61. igralca sveta, ki se je veselil svoje 18. ATP-lovorike. Bedene je bil še četrtič neuspešen v finalih ATP-turnirjev, je pa tokrat prvič dobil niz. V zadnjem nizu je bil ključen brejk Tsongaja v drugi igri. Pri prvem servisu je imel Bedene 53-odstotno uspešnost, serviral je 14 asov, rešil pa štiri od petih žogic za brejk.

Uvodni niz je trajal 56 minut, oba tekmeca sta bila na svojem servisu zanesljiva, v podaljšani igri pa je Bedene povedel s 4:0 in "tiebreak" dobil na štiri. V drugem nizu je bila zgodba podobna. Bedene je imel edino priložnost za brejk v vsem dvoboju, toda Tsonga se je ubranil z asom. Spet je odločala podaljšana igra. Tekmeca sta strani zamenjala pri izidu 3:3, nato je bil predvsem pri servisu zanesljivejši Tsonga (7:4).

Odločilni niz je Tsonga odprl silovito in z izjemno igro nanizal 11 točk (z zadnjima dvema točkama drugega niza pa 13). Vodstvo s 3:0 in 5:2 je bilo dovolj, da je dvoboj mirno dokončal. Po dveh urah in 47 minutah si je priboril dve zaključni žogi in izkoristil prvo.

MEDNARODNA TURNIRJA ATP SERIJE 250, METZ

(586.140 evrov, trda podlaga)

Finale:

TSONGA (FRA) - BEDENE (SLO)

6:7 (4), 7:6 (4), 6:3

SANKT PETERBURG

(1,248.665 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

MEDVEDJEV (RUS/1) - ČORIĆ (HRV/4)

6:3, 6:1

MEDNARODNI TURNIR WTA, OSAKA

(823.000 dolarjev, trda podlaga)

Finale:

OSAKA (JAP/1) - PAVLJUČENKOVA (RUS)

6:2, 6:3