Jack Sock je z odlično igro priigral prvo točko ekipi Sveta. Foto: Reuters

V uvodnem obračunu v dvorani Palexpo je Dominic Thiem premagal Denisa Shapovalova s 6:4, 5:7 in 13:11. Odločilni niz je bil dramatičen. Pri izidiu 1:1 je na sporedu podaljšana igra do desete točke. Shapovalov je povedel z 9:7 in nato še z 10:9, zapravil je tri zaključne žoge in Avstrijec je zmagal s 13:11.

V drugem obračunu uvodnega dne je Jack Sock ugnal Fabia Fogninija s 6:1 in 7:6. Kapetan ekipe Sveta John McEnroe je bil navdušen na igro Socka, ki je počival kar pol leta zaradi zlomljenega prsta.

"Vsi so kar malce presenečeni, ker sem dobil posamičen obračun. Po operaciji februarja nisem igral kar šest mesecev. Res sem imel veliko energije," je pojasnil Sock, ki se je veselil šeste zmage na Laverjev pokalu v devetem obračunu.

Laverjev pokal, Ženeva:

EVROPA - SVET 1:1

Prvi dan:

Thiem - Shapovalov 6:4, 5:7, 13:11

Fognini - Sock 1:6, 6:7 (3)

Cicipas - Fritz

Federer/A. Zverev -

Shapovalov/Sock

Zmage prvi dan so vredne ene točko, drugi dan dve, zadnji dan pa tri. Zmagala bo ekipa, ki bo prva prišla do 13 točk.