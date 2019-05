Polona Hercog se je tretjič uvrstila v 3. krog, a v osmini finala še ni igrala. Foto: EPA

Dvoboj je na sporedu tretji na igrišču Suzanne Lenglen. Nekaj po 11. uri bosta dvoboj začeli Elise Mertens in Anastazija Sevastova, sledil bo obračun Rogerja Federerja in Casperja Ruuda. Zatem bosta na igrišče stopili Američanka in Slovenka.

Hercogova in Stephensova sta se do zdaj pomerili trikrat, vse dvoboje pa je brez izgubljenega niza dobila Američanka. Nazadnje je bilo na začetku meseca v Madridu 6:2, 7:6.

Če bi se Hercogova uvrstila v osmino finala, bi izenačila največji slovenski uspeh na turnirjih za grand slam. Predtem je to trikrat uspelo Katarini Srebotnik.

Danes bo znana polovica udeležencev osmine finala v moški in ženski konkurenci.

3. krog (M), spodnji del tabele:

CICIPAS (GRČ/6) - KRAJINOVIĆ (SRB)

WAWRINKA (ŠVI/24) - DIMITROV (BLG)

MAHUT (FRA) - MAYER (ARG)

FEDERER (ŠVI/3) - RUUD (NOR)

NIŠIKORI (JAP/7) - ĐERE (SRB/31)

CARRENO BUSTA (ŠPA) - PAIRE (FRA)

MOUTET (FRA) - LONDERO (ARG)

NADAL (ŠPA/2) - GOFFIN (BEL/27)

3. krog (Ž), spodnji del tabele:

STEPHENS (ZDA/7) - HERCOG (SLO)

SVITOLINA (UKR/9) - MUGURUZA (ŠPA/19)

BENCIC (ŠVI/15) - VEKIĆ (HRV/23)

KONTA (VB/16) - KUZMOVA (SLK)

SUAREZ N. (ŠPA/ 28) - VONDROUŠOVA (ČEŠ)

SEVASTOVA (LAT/12) - MERTENS (BEL/20)

KUDERMETOVA (RUS) - KANEPI (EST)

PLIŠKOVA (ČEŠ/2) - MARTIĆ (HRV/31)