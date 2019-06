Rafael Nadal je v letošnjem Parizu oddal en niz. Odvzel mu ga je David Goffin. Foto: Reuters

Thiem je peščenega kralja ugnal v dveh nizih lani v Madridu in letos v Barceloni. Vmes je Nadal gladko s 6:4, 6:3, 6:2 dobil finala lanskega Pariza in v nepozabnem dvoboju še četrtfinalni obračun OP ZDA, ko je bilo 0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6.

25-letni Avstrijec je edini poleg Novaka Đokovića, ki je Nadala na pesku premagal vsaj štirikrat, a v Parizu je tehtnica krepko na strani Španca. V treh medsebojnih dvobojih v Roland Garrosu Thiem še ni osvojil niza.

Bo tokrat drugače? Thiem je skozi turnir stopnjeval formo in igra po mnenju strokovnjakov tenis življenja. Nadal ni tako prepričljiv kot lani, vendar ga njegov pariški rekord (92 zmag, 2 poraza) in svežina v primerjavi z Avstrijcem postavlja v vlogo velikega favorita. Stavnice na njegovo zmago ponujajo kvoto 1,22, na zmago Thiema pa 4,50.

Nadal je v zadnjih petih dneh odigral le en dvoboj (Federer), medtem ko je bil Thiem na igrišču od četrtka do sobote. Najprej je moral v četrtek igrati proti Karenu Hačanovu, nato pa v petek in soboto v več kot štiriurnem maratonu še proti Novaku Đokoviću. Medtem ko sta se Thiem in Đoković v zgodnjem sobotnem popoldnevu 2 uri in 45 minut borila za vstopnico v finale, je Nadal na enem izmed zunanjih igrišč mirno treniral.

Igranje štiri dni zapored Thiema vsaj na zunaj ne moti. "Tega smo vajeni. Nikoli ne vemo, kdaj bomo igrali. Včasih kaže, da bomo imeli prost dan, pa se to ne zgodi. Včasih je obratno. Tudi na OP ZDA so imeli včasih polfinale v soboto, finale pa v nedeljo. Sam s tem nimam težav. V nedeljo zagotovo ne bom utrujen," je optimističen Thiem, ki žanje sadove dela z novim trenerjem, nekdanjim olimpijskim zmagovalcem Nicolasom Massujem. "Napredoval je predvsem na psihološkem področju. Proti Đokoviću je igral zelo dobro, menim, da bo v nedeljo enako," je povedal Massu.

Thiem je odločen: "Najbolj pomembno je, da verjameš v zmago. Sanjam o tem, da ga premagam in osvojim to lovoriko." Thiem grand slam naslova še nima, medtem ko bo Nadal naskakoval že svojega 18.