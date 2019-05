Rafael Nadal v letošnji sezoni še ni v najboljši formi na pesku. Čez 18 dni bo lovil 12. naslov na Roland Garrosu. Foto: Reuters

Kralj peska ni blestel v Monte Carlu in Barceloni, kjer je izpadel v polfinalu. V kneževini ga je nadigral Fabio Fognini, v katalonski prestolnici pa Dominic Thiem.

18-letni Kanadčan, ki velja za enega izmed največjih talentov svetovnega tenisa, je zelo dobro začel. Popustil je v osmi igri, ko je naredil kar pet neizsiljnih napak s forhendom. Nadal je v deveti igri zadržal servis in zanesljivo dobil uvodni niz.

Vratar madridskega Atletica Jan Oblak si je ogledal obračun Nadala in Auger Aliassima v častni loži v družbi Brazilca Ronalda, ki je zdaj predsednik Valladolida. Foto: EPA

V močnem vertu se Auger Aliassime ni znašel na začetku drugega niza. Izgubil je začetni udarec v prvi in sedmi igri. Nadal ni uspel končati dvoboja na svoj servis v osmi igri, a je nato v maratonski deveti igri Kanadčan izgubil servis in tudi obračun. Nadal je unovčil šesto zaključno žogo po uri in 37 minutah.

Razmerje v osvojenih točkah je bilo 63:44. Auger Aliassime je naredil 30 neizsiljenih napak, 16 od tega s forhendom.

V osmini finala se bo Nadal v četrtek srečal s Francesom Tiafoejem, ki je s 6:4, 3:6 in 6:3 izločil Philppa Kohlschreiberja.

Fognini bo v osmini finala izzval Thiema

Zmagovalec mastersa v Monte Carlu Fognini je s 6:2 in 6:2 odpravil John Millmana in se bo v osmini finala pomeril z Dominicom Thiemom. Zmagovalec tega obračuna se bo v četrtfinalu srečal z boljšim iz dvoboja med Rogerjem Federejem in Gaelom Monfilsom.

David Ferrer bo prav v Madridu končal bogato kariero. V večernem obračunu se bo srečal z branilcem naslova Alexandom Zverevom, ki pa ni v formi v letošnji formi.

Halepova "zavezala dve kravati"

Pri dekletih je Simona Halep ugnala Viktorio Kuzmovo s 6:0 in 6:0 po 45 minutah. Slovakinja, ki je na lestvici WTA na 46. mestu, je osvojila le 12 točk.

