Novaka Đokovića čaka sploh prvi obračun proti Matteu Berrettiniju. Foto: Reuters

Ob 15.00 bosta igrala Novak Đoković in Matteo Berrettini, v večernem dvoboju ob 21.00 pa Roger Federer in Dominic Thiem.

Prvi Italijan po 41 letih v finalu elite

Đoković in Berrettini še nikoli nista igrala med seboj. Lani Italijana v takem času ni bilo niti med najboljših 50 igralcev na svetu, zdaj pa je del svetovne elite. "To je lepo sporočilo, nova generacija res prihaja. S Federerjem in Nadalom smo veseli, da smo še poleg," je malce skromno ocenil Đoković. Berrettini je sicer po Corradu Barazzuttiju leta 1978 prvi Italijan, ki igra na zaključnem turnirju.

Thiem je v obeh letošnjih dvobojih proti Federerju izgubil prvi niz s 6:3, nato pa zmagal v nizih z 2:1. Foto: Instagram

Thiem vodi v zmagah

Federer in Thiem imata malce več zgodovine, Thiem pa je eden redkih teniških igralcev, ki ima v dvobojih z najuspešnejšim igralcem v zgodovini tenisa pozitiven izkupiček zmag (4-2). Federer je pri 38 letih najstarejši igralec, ki se je prebil na zaključni turnir, ima največ zmag (6), finalov (10), polfinalov (15), nastopov (17) in posamičnih zmag (57).

V boju za številko 1 ob koncu sezone sta le Đoković in Rafael Nadal, ki se ubada z manjšo poškodbo.

Zaključni turnir v Londonu

Skupina Björn Borg

Danes ob 15.00:

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - BERRETTINI (ITA/8)

Ob 21.00:

FEDERER (ŠVI/3) - THIEM (AVT/5)

Skupina Andre Agassi

Ponedeljek ob 15.00:

MEDVEDJEV (RUS/4) - CICIPAS (GRČ/6)

Ob 21.00:

NADAL (ŠPA/1) - A. ZVEREV (NEM/7)