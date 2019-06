Novaka Đokovića od četrtega zaporednega osvojenega grand slam turnirja ločijo še štiri zmage. Foto: Reuters

Vreme v Parizu se je spremenilo in za naslednje tri dni napoved ni spodbudna. Dopoldne je deževalo in organizatorji bodo imeli težave z današnjim sporedom. V torek naj bi se izmenjevala obdobja sončnega in deževnega vremena, v sredo pa je spet napovedan dež.

Ob 11.15 sta na sporedu ženska dvoboja Keys - Siniakova in Kenin - Barty. Za tem bo na osrednje igrišče stopil Novak Đoković, ki se bo pomeril z Nemcem Janom Lennardom Struffom.

Poslastica dneva se obeta v obračunu Dominica Thiema in domačega matadorja Gaela Monfilsa. Ta bo na sporedu na osrednjem igrišču za Đokovićem in Struffom.

Osmina finala, moški, tabela:

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - STRUFF (NEM)

ponedeljek

A. ZVEREV (NEM/5) - FOGNINI (ITA/9)

ponedeljek

THIEM (AVT/4) - MONFILS (FRA/14)

ponedeljek

DEL POTRO (ARG/8) - HAČANOV (RUS/10)

ponedeljek

WAWRINKA (ŠVI/24) - CICIPAS (GRČ/6)

7:6 (6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6

FEDERER (ŠVI/3) - MAYER (ARG)

6:2, 6:3, 6:3

NIŠIKORI (JAP/7) - PAIRE (FRA)

6:2, 6:7 (10), 6:2, -:-

NADAL (ŠPA/2) - LONDERO (ARG)

6:2, 6:3, 6:3

Osmina finala, ženske, tabela:

KEYS (ZDA/14) - SINIAKOVA (ČEŠ)

ponedeljek

BARTY (AVS/8) - KENIN (ZDA)

ponedeljek

HALEP (ROM/3) - SWIATEK (POL)

ponedeljek

ANISIMOVA (ZDA) - BOLSOVA (ŠPA)

ponedeljek

STEPHENS (ZDA/7) - MUGURUZA (ŠPA/19)

6:4, 6:3

KONTA (VB/16) - VEKIĆ (HRV/23)

6:2, 6:4

VONDROUŠOVA (ČEŠ) - SEVASTOVA (LAT/12)

6:2, 6:0

MARTIĆ (HRV/31) - KANEPI (EST)

5:7, 6:2, 6:4