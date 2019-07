Novak Đoković je dobil vse obračune na hitrejših podlagah (4-0 na trdi podlagi), na travi se še nikoli nista pomerila. Davida Goffina pa opogumlja to, da je dobil zadnji obračun (leta 2017 v Monte Carlu). Foto: EPA

Spored v moški konkurenci se začenja ob 14.10, ko bosta na osrednjem igrišču zaigrala branilec naslova Novak Đoković in David Goffin. Srb je imel relativno lahko pot, pri čemer so mu pomagali izpadi nosilcev v njegovem delu tabele. "Sem v vse boljši formi, zelo sem zadovoljen, sem v takem položaju, kot sem si ga predstavljal," je dobre volje Đoković, ki proti Belgijcu v zmagah vodi s 5:1. Goffin bo šele tretjič igral v četrtfinalu grand slamov.

Roger Federer je v četrtfinalu Wimbledona igral vsako leto od 2003 naprej (edina izjema je bilo leto 2013, ko je izpadel v 2. krogu). Foto: EPA

Federer spominja na stare čase

V drugem dvoboju na tem igrišču se bo ljubljenec občinstva Roger Federer pomeril s Keiem Nišikorijem. 37-letni Švicar je izgubil prvi niz na turnirju, nato pa močno dvignil raven igre in se sprehodil do četrtfinala. V prejšnjem krogu je Mattea Berrettinija premagal v vsega 74 minutah. Z dobro formo je zadovoljen tudi Nišikori, ki je bil pogosto v sklepnih fazah slamov izmučen, ker je moral v prejšnjih krogih igrati dolge obračune. Na sveti travi mu letos ni bilo niti enkrat treba igrati petih nizov. Švicar v medsebojnih obračunih vodi s 7:3.

Bautista Agut še ni izgubil niza

Prvi dvoboj na igrišču številka ena bo med Robertom Bautisto Agutom in Guidom Pello, Španec je do zdaj dobil dva medsebojna obračuna, je tudi bolj spočit, saj je do zdaj edini, ki v Wimbledonu še ni izgubil niza. Do zdaj je igral 6 ur in 48 minut, na drugi strani pa je Pella na igrišču prebil skoraj šest ur več. Pella je na poti do uspeha kariere izločil dva nekdanja finalista (Kevin Anderson, Milos Raonic).

Rafael Nadal je v finalu Wimbledona zadnjič igral leta 2011. Foto: EPA

Querrey stavi na servis

Sledil bo obračun med Rafaelom Nadalom in Samom Querreyjem. Favorit je jasen, Španec je dobil štiri od petih obračunov. Letos se na travi dobro znajde, njegov forehend deluje zelo dobro. Querreyjevo orožje je seveda servis, letos je zabil natanko 100 asov, zadene pa kar 86 odstotkov prvih servisov. Opogumlja ga tudi zgodovina, v Wimbledonu je namreč že dvakrat izločil enega od najboljših igralcev sveta (leta 2016 Đokovića, leto pozneje pa Andyja Murrayja).

Wimbledon, četrtfinale, tabela

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - GOFFIN (BEL/21)

ob 14.10, osrednje igrišče

BAUTISTA AGUT (ŠPA/23) - PELLA (ARG/26)

ob 14.00, igrišče št. 1

NADAL (ŠPA/3) - QUERREY (ZDA)

drugi dvoboj, igrišče št. 1

FEDERER (ŠVI/2) - NIŠIKORI (JAP/8)

drugi dvoboj, osrednje igrišče