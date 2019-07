Rafael Nadal je leta 2008 in 2010 zmagal na sveti travi. V prvem tednu je imel velikokrat težave, tokrat pa se je zares izkazal. Foto: Reuters

Program na osrednjem igrišču ob 14.00 odpirata Rafael Nadal in Joao Sousa. Španec je imel v preteklih letih veliko težav na sveti travi (presenetili so ga Lukaš Rosol, Steve Darcis, Dustin Brown in Gilles Muller). Prvi teden je bil zanj večkrat velika težava, letos pa je blestel. Imel je zelo neugoden žreb, a Nick Kyrgios in Jo-Wilfied Tsonga nista imela možnosti.

Sousa ni znan po močnem servisu, zelo dobro igra z osnovne črte. V soboto je pod zaprto streho igrišča številka 1 izločil zadnjega britanskega aduta Dana Evansa v petih nizih.

Precej bolj nevaren za Nadala bi lahko bil Sam Querrey, ki mora najprej izločiti rojaka Tennysa Sandgrena na igrišču številka 12.

Navijači že sanjajo o polfinalu med Nadalom in Rogerjem Federerjem. Švicar je imel ugoden žreb in prvi test bo Matteo Berrettini v zadnjem obračunu dneva na osrednjem igrišču. Italijan je zmagal v Stuttgartu in igral v polfinalu Halleja. Osemkratni zmagovalec največjega turnirja na svetu se je že 17-krat prebil v drugi teden. Od leta 2001 (v osmini finala je v epskem obračunu premagal Peta Sampasa) naprej mu to ni uspelo le dvakrat, leta 2002 ga je v prvem krogu ugnal Mario Ančić, leta 2013 pa je Sergej Stahovski v 2. krogu poskrbel za eno največjih senzacij v zgodovini tega prestižnega turnirja.

Đoković ima odprto pot do finala

Spored na igrišču številka 1 bo končal Novak Đoković. Srb je proti žilavemu Poljaku Hubertu Hurkaczu oddal niz, Ugo Humbert pa je presenetljivo izločil Felixa Augerja Aliassima. Zgornja polovica žreba je odprta in težko je verjati, da "Nole" ne bi zaigral v nedeljskem finalu.

Halepova visoka ovira za "Coco" Gauff

Cori Gauff je zasenčila vse favorite v uvodnem tednu. Vse televizijske postaje so poročale in analizirale igro 15-letnice iz Atlante. Polona Hercog je imela dve zaključni žogi, uro in 40 minut zatem pa je doživel grenek poraz, ki ga ne bo hitro pozabila. "Coco" Gauff je že presegla vsa pričakovanja, Simona Halep pa bo zares visoka ovira. Romunka je v petek odpihnila Viko Azarenko s 6:3 in 6:1. Romunka je z osnovne črte za razred boljša od Hercogove in Gauffovo čaka izziv kariere na igrišču številka ena.

Ashleigh Barty ni v središču pozornosti, čeprav je številka ena in zmagovalka Roland Garrosa. Avstralka še ni oddala niza. Foto: Reuters

Blizu četrtfinale med Bartyjevo in Sereno

Serena Williams bo odprla spored na igrišču številka 1. 37-letna Američanka je imela velike težave proti Kaji Juvan v 2. krogu, nato pa je nadigrala Julio Görges. Blestela je tudi v mešanih dvojicah z Andyjem Murrayjem. Vsak dvoboj ji prav pride, saj je letos igrala zelo malo.

Organizatorji so Ashleigh Barty postavili na igrišče številka 2, kjer bo odprla spored že ob 12.00. Prva igralka sveta je brez izgubljenega niza prišla do osmine finala, kjer jo čaka Alison Riske. V torek se obeta četrtfinalna poslastica proti Sereni Williams.

Konta zadnji up Britancev

Britanci vse upe polagajo na Johanno Konto. Polfinalstka izpred dveh let se bo v drugem obračunu na osrednjem igrišču pomerila s Petro Kvitovo. Čehinja je leta 2011 in 2014 že dvignila prestižni krožnik na Church Roadu, njen servis je sijajen.

Osmina finala (M), tabela

(14.500.000 evrov, trava)

ĐOKOVIĆ (SRB/1) - HUMBERT (FRA)

igrišče št. 1, tretji dvoboj

GOFFIN (BEL/21) - VERDASCO (ŠPA)

igrišče št. 3, drugi dvoboj

RAONIC (KAN/15) - PELLA (ARG/26)

igrišče št. 3, tretji dvoboj

BAUTISTA AGUT (ŠPA/23) - PAIRE (FRA/28)

igrišče št. 18, drugi dvoboj

QUERREY (ZDA) - SANDGREN (ZDA)

igrišče št. 12, drugi dvoboj

NADAL (ŠPA/3) - SOUSA (POR)

osrednje igrišče, ob 14.00

NIŠIKORI (JAP/8) - KUKUŠKIN (KAZ)

igrišče št. 2, tretji dvoboj

FEDERER (ŠVI/2) - BERRETTINI (ITA/17)

osrednje igrišče, tretji dvoboj

Osmina finala (Ž), tabela:

BARTY (AVS/1) - RISKE (ZDA)

igrišče št. 2, ob 12.00

S. WILLIAMS (ZDA/11) - SUAREZ (ŠPA/30)

igrišče št. 1, ob 14.00

MERTENS (BEL/21) - STRYCOVA (ČEŠ)

igrišče št. 12, ob 12.00

KVITOVA (ČEŠ/6) - KONTA (VB/19)

osrednje igrišče, drugi dvoboj

SVITOLINA (UKR/8) - MARTIĆ (HRV/24)

igrišče št. 3, ob 12.00

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/3) - MUCHOVA (ČEŠ)

igrišče št. 2, drugi dvoboj

HALEP (ROM/7) - GAUFF (ZDA)

igrišče št. 1, drugi dvoboj

DŽANG (KIT) - JASTREMSKA (UKR)

igrišče št. 18, ob 12.00

Mešane dvojice, 2. krog, danes:

SREBOTNIK/VENUS (SLO/NZL/10) -

KIČENOK/QURESHI (UKR/PAK)

igrišče št. 17, četrti dvoboj