Wimbledon: Hercogova, Jakupovićeva in Đoković v akciji uvodni dan

Najstnica Gauffova želi presenetiti veteranko Venus Williams

London - MMC RTV SLO

Novak Đoković je glavni favorit na Church Roadu, kjer lovi peti naslov. Foto: EPA

Opoldne se na travnatih igriščih All England Cluba začenja 133. Wimbledon. Od slovenskih predstavnikov bosta prvi dan igrali Polona Hercog in Dalila Jakupović. Spored na osrednjem igrišču ob 14.00 odpirata Novak Đoković in Philipp Kohlschreiber.