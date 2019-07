Rafael Nadal je Wimbledon osvojil v letih 2008 in 2010. Foto: Reuters

Nadal je v slabih dveh urah nadigral Francoza. Ta je dobil zadnji medsebojni dvoboj lani v Šanghaju, a drugače je bila statistika na strani Španca, ki je na 13 obračunih slavil devetkrat.

Tsonga ni bil kos Nadalu. Foto: Reuters

Nadal, ki je unovčil pet od enajstih brejk priložnosti, imel pa je skoraj dvakrat več winnerjev (razmerje 35:17), je dvoboj začel silovito, nasprotniku je odvzel servis, povedel je s 4:1, po tem pa se Tsonga ni uspel več vrniti v igro. Tudi v drugem nizu je Nadal odvzel servis nasprotniku, za vodstvo 2:4.

Tsonga je v tretjem nizu trikrat ubranil zaklučno žogo Nadalu za znižanje zaostanka 5:2, a si Nadal v naslednji igri ni dovolil napake, tako da je izkoristil prvo zaključno žogo za novo uvrstitev med najboljših 16 v Wimbledonu.

Tudi Federer proti Francozu

Za njima sta osrednje igrišče zasedla osemkratni zmagovalec Wimbledona Federer in Lucas Pouille. To je drugi medsebojni obračun Švicarja in Francoza. Prvega je pred petimi leti v Parizu dobila Federer.

Nišikori izenačil rekord Sugijame

Japonec Kei Nišikori se je četrtič uvrstil med 16 najboljših v Wimbledonu. Osmi nosilec je izločil Američana Steva Johnsona s 6:4, 6:3 in 6:2. Nišikori je zabeležil 400. poklicno zmago in izenačil rekord rojakinje Aj Sugijama, ki je prav tako štirikrat igrala v osmini finala Wimbledona.

Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam Serena Williams je že napredovala v osmino finala, potem ko je s 6:3 in 6:4 premagala Nemko Julio Görges. Williamsova ima v soboto na sporedu še en dvoboj. V mešanih dvojicah bo moči združila z britanskim ljubljencem Andyjem Murrayjem. Ameriško-škotska naveza se bo pomerila z Alexo Guarachi iz Čila in Nemcem Andreasom Miesom. Tudi prva nosilka Avstralka Ashleigh Barty je gladko napredovala v naslednji krog. Britanki Harriet Dart je oddala le dve igri (6:1, 6:1).

3. krog (M), spodnji del tabele:

QUERREY (ZDA) - MILLMAN (AVS)

7:6 (3), 7:6 (8), 6:3

SANDGREN (ZDA) - FOGNINI (ITA/12)

6:3, 7:6 (12), 6:3

SOUSA (POR) - EVANS (VB)

NADAL (ŠPA/3) - TSONGA (FRA)

6:2, 6:3, 6:2

NIŠIKORI (JAP/8) - JOHNSON (ZDA)

6:4, 6:3, 6:2

STRUFF (NEM/33) - KUKUŠKIN (KAZ)

BERRETTINI ITA/17 - SCHWARTZMAN ARG/24

FEDERER (ŠVI/2) - POUILLE (FRA/27)

3. krog (Ž), zgornji del tabele:

BARTY (AVS/1) - DART (VB)

6:1, 6:1

RISKE (ZDA) - BENCIC (ŠVI/13)

4:6, 6:4, 6:4

S. WILLIAMS (ZDA/11) - GÖRGES (NEM/18)

6:3, 6:4

SUAREZ NAVARRO (ŠPA/30) - DAVIS (ZDA)

6:3, 6:3

STRYCOVA (ČEŠ) - BERTENS (NIZ/4)

7:5, 6:1

MERTENS (BEL/21) - Č. VANG (KIT/15)

6:2, 6:7 (9), 6:4

KONTA (VB/19) - STEPHENS (ZDA/9)

3:6, 6:4, 6:1

KVITOVA (ČEŠ/6) - LINETTE (POL)

6:3, 6:2