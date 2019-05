Nemec Sascha Zverev igra proti 20-letnemu Švedu Mikaelu Ymerju, ki je v uvodnem krogu premagal Blaža Rolo. Foto: Reuters

Pri ženskah sta dan odprli Amanda Anisimova in Arina Sabalenka. Američanka ruskih korenin je na začetku leta v Melbournu presenetila veliko višje uvrščeno Belorusinjo, ki pa je zdaj vrnila udarec in v uri ter četrte s 6:4 in 6:2 odpravila Anisimovo.

Slovenske tenisačice Tamara Zidanšek in Dalila Jakupovič ter Polona Hercog se v konkurenci ženskih dvojic nista prebili v drugi krog odprtega prvenstva Francije v Parizu.

Od Mariborčanke in njene ruske partnerke Jevgenije Rodine je bila v uvodnem krogu boljša poljsko-kitajska kombinacija Alicja Rosolska-Zhaoxuan Yang, ki je po uri in štirih minutah zmagala s 6:2 in 6:2.

Od Zidanškove in njene čilske partnerke Alexe Gurachi je bila v uvodnem krogu največjega teniškega turnirja na svetu na peščeni podlagi v francoski prestolnici boljša francoska-hrvaška naveza Alize Cornet-Petra Martić, ki je po 56 minutah slavila s 6:1 in 6:0.

Jakupovičeva in njena romunska soigralka Irina Bara sta danes morali priznati premoč četrtopostavljeni kanadsko-kitajski kombinaciji Gabriela Dabrowski-Yifan Xu, ki je po uri in 22 minutah dolgem dvoboju slavila s 6:1, 1:6 in 6:2.

TURNIR ZA GRAND SLAM - OP FRANCIJE

Slovenski nastopi

Dvojice (Ž), 1. krog:

KLEPAČ/HRADECKA (SLO/ČEŠ) -

HIBINO/VORACOVA (JAP/ČEŠ) 6:4, 6:2

SREBOTNIK/ATAWO (SLO/ZDA) -

GOLUBIC/MUCHOVA (ŠVI/ČEŠ) 7:6, 7:5

DABROWSKI/ŠU (KAN/KIT/4) -

JAKUPOVIĆ/ BARA 6:1, 1:6, 6:2

CORNET/MARTIĆ (FRA/HRV) -

ZIDANŠEK/ GURACHI (SLO/ ČIL) 6:1, 6:0

ROSOLSKA/ŽANG (POL/KIT/13) -

HERCOG/ RODINA (SLO/ RUS) 6:2, 6:2