Superveleslalom za alpsko kombinacijo je poskrbel za izredno tehnično postavljeno progo, ki je presenetila marsikoga. Prva dva nastopajoča Luca Aerni in Matthias Mayer sta zgrešila vrata v zapleteni kombinaciji pred ciljem. Kot prvi je s progo v Banskem tako opravil št. 3 Štefan Hadalin, ki je postavil čas 1:10,08. Med prvimi desetimi je Starovrhničana prehitel le svetovni prvak Alexis Pinturault.

Slovenski junak Aareja Štefan Hadalin je na svetovnem prvenstvu presenetil z osvojitvijo srebrnega odličja v izumirajoči kombinaciji. Pri tem je 23-letnik iz Stare Vrhnike izkoristil tudi srečne okoliščine, saj je po smukaškem delu bil 30., s čimer je odprl slalomski del kombinacije in se senzacionalno zavihtel do srebrnega odličja.

A tokrat bo v Banskem drugačen format kombinacije. Najprej je ob 9.30 na sporedu superveleslalom, ob 13.00 pa slalom. Neposredni prenos si lahko ogledate na TV SLO 2/MMC-ju!

BANSKO, kombinacija

Trenutni vrstni red po SVSL-ju: 1. M. CAVIEZEL ŠVI 1:09,08 2. A. PINTURAULT FRA 1:09,24 3. R. TONETTI ITA 1:09,96 4. Š. HADALIN SLO 1:10,08 5. M. SCHWARTZ AVT 1:10,31 6. D. PARIS ITA 1:10,49 7. A.-A. KILDE NOR 1:10,57 . C. INNERHOFER ITA 1:10,57 Štartna lista (superveleslalom): 15 K. JANSRUD NOR 16 V. KRIECHMAYR AVT 18 M. HIRSCHER AVT 25 K. KOSI SLO 34 M. HROBAT SLO 36 B. KLINE SLO 47 T. DEBELAK SLO Odstop: Aerni, Mayer