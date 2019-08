A Ljubljančan v zadnjih sezonah poleti ne tekmuje, saj ob treningih za zimo čas posveča izobraževanju. Njegova želja, da bo tudi po koncu športne kariere ostal v smučarskih skokih, ni skrivnost. Za uvod se je odločil, da se bo izobrazil za tehničnega delegata.

"Vedno sem govoril, da se v trenerski vlogi ne vidim, je pa to neka druga pot, da bom ostal zraven, da bom delal in užival, da se bodo skoki še izboljšali in da bo vse še na višji ravni," je za TV Slovenija dejal Damjan.

Na Ljubnem ob Savinji pomočnik Jelka Grosa

Potem ko je Damjan lani opravil teoretični del izpita, ga je ta konec tedna na tekmah FIS na Ljubnem čakal še praktični del. "Zato sem na Ljubnem asistent tehničnega delegata, tako da je Jelko Gros moj učitelj. Moram ga ubogati in biti priden. Moram priznati, da je za zdaj vse v redu," je pojasnil Damjan.

Gros: Veliko ve

V času tekme na Ljubnem je bil tako Damjan na trenerski tribuni, na kateri je imel ves čas povezavo s svojim nadrejenim, Jelkom Grosom, v sodniškem stolpu. "Veliko ve, ima izkušnje kot skakalec. Seveda je pa najbrž kakšen šok, ko mora on pojasnjevati trenerjem in mu potem tudi trenerji kakšno zabrusijo nazaj oziroma mu prenašajo svoje probleme," pravi Gros.

Jernej Damjan poleti ne tekmuje, ampak se izobražuje

Za zdaj ostaja aktivni skakalec

Posnetki razkrivajo, da Damjanu to ni povzročalo težav, podobno velja za priprave na novo sezono, ki jih na lastno željo in v dogovoru z glavnim trenerjem opravlja z reprezentanco B. "Moram čisto iskreno priznati, da sem se pred prvim skokom spraševal, ali bom še užival ali bo še luštno, a sem zelo hitro ugotovil, da še uživam, tako da za zdaj še ostajam aktivni skakalec," dodaja Damjan. In prav zato bo storil vse, da bo pozimi tekmoval v svetovnem pokalu.