Ema Klinec si je leta 2014 hudo poškodovala desno, lani pa levo koleno. Foto: www.alesfevzer.com

Na zadnji tekmi celinskega pokala v tem poletju sta ji na odru za zmagovalke družbo delali Avstrijka Marita Kramer, zmagovalka skupnega seštevka, in reprezentančna kolegica Urša Bogataj. Do točk so prišle še sedma Špela Rogelj, 11. Maja Vtič in 13. Katra Komar. V dogovoru z glavnim trenerjem Zoranom Zupančičem sta tekmi v Stamsu izpustili najboljša slovenska tekmovalka v poletnem obdobju, Nika Križnar in Jerneja Brecl, ki je imela šolske obveznosti. Klinčeva je padla na državnem prvenstvu, po operaciji pa jo je čakala dolgotrajna rehabilitacija. Na tekme se je vrnila prav v Stamsu, kjer je v soboto najprej zasedla četrto mesto, piko na i uspešni vrnitvi pa je postavila z nedeljsko zmago.



"Zelo sem vesela, da sem se ekipi priključila še pred zadnjimi tekmami poletne velike nagrade v Frenštatu. Videla sem, kje sem z dobrimi skoki, a ker le ti niso bili stabilni, se je Zoran odločil, da gredo na Češko vse ostale, kar so si z zmago na zadnji tekmi tudi več kot zaslužile. Mene je to le še dodatno motiviralo, zelo pa sem vesela, ker so tako dobro skakale. Po tem sem padla v normalen ritem treningov, zdaj pa sem videla, da sem zraven lahko tudi na tekmi. To se je pokazalo predvsem danes, včeraj sem bila še malce v dvomih. Trenutno sem na takšni ravni kot lani v takšnem času. Pri skoku manjka še "noga", tehnika pa je že lepa. To pomeni, da me čez prelet še ustavlja, tam izgubim največ hitrosti, kar se pozna v drugem delu leta. Popraviti je potrebno položaj v zraku, položaj smuči in predvsem to, da če odriv ne bo idealen, da bo ta energija vseeno prinesla dolg skok," je dejala Ema, ki je bila pred poškodbo najboljša Slovenka v svetovnem pokalu.