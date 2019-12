Federica Brignone trenutno vodi v velesalomskem seštevku. Foto: EPA

Na prvi postavitvi so imele številne smučarke težave, suvereno brez napake in tudi zelo hitro pa je odsmučala le Mikaela Shiffrin. Američanka si je privozila kar lepo prednost pred finalom. Najbolj sta se ji približali Italijanka, Marta Bassino, ki zaostaja 61 stotink, in Federica Brignone, zadnja, ki za vodilno zaostaja manj kot sekundo. Italijanki sta zmagovalki zadnjih dveh veleslalomov v tej sezoni. V Courchevelu je pred desetimi dnevi slavila Brignonejeva, ki tudi vodi v veleslalomskem seštevku.

Najboljša Slovenka je bila v prvi vožnji Tina Robnik, ki je z desetim časom zaostala 1,70. V preteklosti je že dokazala, da ji ta proga ustreza. 13. mesto je zasedla Meta Hrovat, ki je v zgornjem delu naredila napako, a nato stopnjevala svojo vožnjo in za Shiffrinovo zaostala 1,88. Prvič je brez veleslalomskega finala v tej sezoni ostala Ana Bucik, ki je že ob prihodu v cilj prišla na 32. mesto, na koncu pa je bila 34.. Neja Dvornik je zasedla 51. mesto.

V nedeljo bo v Avstriji še slalom, neposredni prenos obeh tekem pa lahko spremljate na TV SLO 2.

Po prvi vožnji: 1. M. SHIFFRIN ZDA 1:01,27 2. M. BASSINO ITA +0,61 3. F. BRIGNONE ITA 0,74 4. T. WORLEY FRA 1,33 5. P. VLHOVA SLK 1,37 6. C. FRASSE SOMBET FRA 1,42 7. K. LIENSBERGER AVT 1,56 8. C. DIREZ FRA 1,57 9. W. HOLDENER ŠVI 1,58 10. T. ROBNIK SLO 1,70 ... 11. S. HECTOR ŠVE 1,81 12. E. ALPHAND ŠVE 1,86 13. M. HROVAT SLO 1,88 34. A. BUCIK SLO 3,49 51. N. DVORNIK SLO 4,55