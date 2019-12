Filip Flisar je v letošnji sezoni najboljša izida dosegel na začetku, ko je bil dvakrat 15. v Val Thorensu. Foto: Reuters

Boje četveric v osmini finala so v Innichenu prestavili že dvakrat - namesto ob 11.30 so se začeli šele ob 12.50. V prvi skupini osmine finala je Filip Flisar osvojil drugo mesto in se prebil v nadaljnje izločilne boje.

Filip Flisar je v petkovih kvalifikacijah za vsega stotinko zgrešil preboj na sobotno tekmo, ki pa je nato odpadla. A ker v svetovnem pokalu sodi med najboljše, je bil že avtomatsko uvrščen na nedeljsko tekmo, s katero se zaključuje prvi del zime 2019/20 v smučarskem krosu.

Izločilne boje od četrtfinala dalje si lahko od 13.25 dalje ogledate na TV SLO 3.

SMUČARSKI KROS (M)

Innichen, nedeljska tekma