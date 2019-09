Štefan Hadalin se želi letos prebiti med najboljše slalomiste na svetu, cilj je tudi kakšna zmaga v svetovnem pokalu, kar bo ob slovesu Marcela Hirscherja gotovo lažje uresničljiv cilj. Foto: EPA

Na tradicionalnem druženju, ki je bilo letos v Kopru, so cilje za prihajajočo sezono najprej predstavili alpski smučarji. Ilka Štuhec normalno trenira, sezono bo odprla konec novembra v Kanadi. Na veleslalomu v Söldnu čez manj kot mesec dni gotovo ne bo nastopila, zelo verjetno pa jo bomo februarju videli na Zlati lisici v Mariboru.

Štefan Hadalin, svetovni podprvak v kombinaciji, je potrdil, da si v novi sezoni želi tudi prvo zmago v svetovnem pokalu. "Zakaj pa ne? Trenirali smo dobro, napredek je in morda mi uspe tudi to. V resnici komaj čakam, da se začne, a Sölden zame še ne bo tako pomemben. Napadal bom iz ozadja, seveda pa si želim sezono dobro začeti," je povedal Hadalin, ki tako kot Žan Kranjec za enega od ciljev sezone omenja Pokal Vitranc.

Jakov Fak z lansko sezono ni bil zadovoljen, v naslednji pa želi največ pokazati na svetovnem prvenstvu v Anterselvi. Foto: www.alesfevzer.com

Biatlonski uvod na Švedskem, vrhunec sezone v Anterselvi

Biatlonci bodo konec novembra po tradiciji sezono začeli v Östersundu. Za domače tekmovalce bo ob svetovnem prvenstvu februarja v italijanski Anterselvi eden od vrhuncev sezone tekma svetovnega pokala januarja na Pokljuki.

"Zdrav sem in dobro treniram. Upam, da bo letošnja sezona precej boljša kot lanska," si želi Jakov Fak, ki meni, da so bili treningi letos zelo dobro zastavljeni. "Upam, da bom za sezono dovolj dobro pripravljen. Čakata nas še dva meseca dela. Moj prvi cilj bo svetovno prvenstvo, zelo pomemben pa bo svetovni pokal na Pokljuki, a na svetovnem prvenstvu bodo želje največje," je še dodal najboljši slovenski biatlonec, ki je letos drugič postal oče.

Deskarji bodo sezono začeli na novem prizorišču v Rusiji, domačo tekmo bo spet gostila Rogla. "Sezona bo zanimiva in naporna. Tudi uvod bo zanimiv, saj tam še nisem bil, a številni trdijo, da bo tekma tam dobra. Sicer pa si želim nadgraditi lansko sezono," je o željah povedal svetovni podprvak Tim Mastnak, ki je sezono 2018/19 sklenil tudi s kristalnim globusom.

Marca v Planici SP v poletih

Za smučarje skakalce bo vrhunec nedvomno marca v Planici, ki bo gostila svetovno prvenstvo v poletih. Osrednji junak ekipe je lani postal mladi Timi Zajc, ki prav tako spada med vrhunske letalce. "Mislim, da smo delali dobro, a počakati moramo do zime, da bomo videli, kako visoko lahko merimo. Cilji so vedno visoki," je z napovedmi še nekoliko zadržan Zajc. Ženska karavana v smučarskih skokih se bo februarja ustavila tudi na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji.

Katja Višnar in Anamarija Lampič sta v lanski sezoni osvojili srebrno medaljo v ekipnem tekaškem šprintu v klasičnem slogu na svetovnem prvenstvu v Seefeldu. Višnarjeva se na novo sezono pripravlja v Sloveniji, ne na Norveškem. Foto: EPA

Višnarjeva trenira v Sloveniji, ne na Norveškem

V Planico se vrača tudi svetovni pokal v smučarskem teku, ki bo gostila tekmi v sprintu, tudi v dvojicah, v katerih sta lani Katja Višnar in Anamarija Lampič osvojili srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu. Pred uvodom sezone bodo tekači za preizkus po tradiciji nastopili najprej v Beitostolnu. "V Planici bo še malo prezgodaj za vrhunec forme. Zelo se osredotočam na Tour de ski," je svoje cilje razkrila Lampičeva. "Zame bo velik izziv Planica, a seveda bom dala vse od sebe na vsaki tekmi," pa je dodala Višnarjeva in potrdila, da po novem trenira v Sloveniji in ne več na Norveškem.

"Lanska sezona ni bila najboljša. Letos sem že treniral na snegu in zdi se mi, da sem to potreboval. Zdaj bomo videli, kako se bo izteklo," pred sezono napoveduje Filip Flisar, ki si v smučarskem krosu želi nekdanje izide in izboljšati lanske dosežke. Ob vseh naštetih so se predstavili tudi deskarji prostega sloga, nordijski kombinatorci, parasmučar Jernej Slivnik, ki se bo javnosti predstavil na domači tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori, in telemark-smučarji, ki bodo imeli domači tekmi svetovnega pokala na Krvavcu.