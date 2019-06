Ilka Štuhec je pred novo sezono spremenila svojo ekipo. Foto: BoBo

Po formalnem koncu sezone, ko je zaradi poškodbe izpustila sklepne boje za še drugi smukaški kristalni globus, je Štuhčeva zamenjala ključna člena svoje male ekipe, ki sta sodelovala pri vseh njenih največjih uspehih. Sporazumno se je razšla s trenerjem Grego Koštomajem, ki je nove izzive našel pri slovenski moški smukaški ekipi, ter kineziologinjo Anjo Šešum, ki bo odslej skrbela za pripravo avstrijskih smukačic.

Štuhčeva je formalno le dobra dva meseca delovala brez vseh članov ekipe. V času po poškodbi jo je na noge znova spravila fizioterapevtka Darja Kramberger. Maja je že predstavila dva nova člana ekipe, ki bosta odslej skrbela za njeno kondicijsko pripravljenost. To sta Janez Gril in fizioterapevt David Kukovec.

Še vedno pa je neznanka ime novega odgovornega trenerja. Na nedavnem Večeru šampionov, na katerem je Smučarska zveza Slovenije podelila nagrade slovenskim športnicam in športnikov za dosežke pretekle zime, je bila Štuhčeva na to temo še nekoliko skrivnostna: "Ko se bomo dokončno vse dogovorili, bo znano vse, a časovno težko rečem, kdaj bo to."Hudomušno je še dodala, da bo "njegovo ime znano pred zimo".

Pri delu ekipe bo še naprej delovala mama Darja Črnko kot trenerka in vodja. Servis smuči bo še naprej opravljal Aleš Sopotnik. Pri vrnitvi na pota stare slave pa ji bodo pomagali tudi zunanji sodelavci Sandi Šajn in Aljaž Vugrinec na področju akrobatike, psihologinja Tanja Kajtna in terapevt akupunkturne masaže Rado Ribič.

Po poletni kondiciji in treningu vzdržljivosti ima Štuhčeva od avgusta do oktobra v programu 42 dni snežnega treninga v Južni Ameriki.