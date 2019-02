Miha Dovžan je v petek prišel do 25. mesta, kar je njegov drugi najboljši izid kariere v svetovnem pokalu. Foto: BoBo

Kasneje ob 22.00 po slovenskem času sledi še klasična mešana štafeta. Ne spreglejte prenosa na TV SLO 2/MMC-ju.

Italijana, Avstrijca in Francoza

Italijana Lukas Hofer in Dorothea Wierer sta zmagovalca tekme mešanih patrov na biatlonskem svetovnem pokalu v Soldier Hollowu v ZDA. Drugo mesto sta z zaostankom 22 sekund osvojila Avstrijca Simon Eder in Lisa Theresa Hauser, tretje pa Francoza Julia Simon in Antonin Guigonnat, ki sta zaostala 50 sekund.

V drugi predaji dva kazenska kroga

Med 22 mešanimi dvojicami je bila na štartu tudi Slovenija s številko 11, nastopila sta Miha Dovžan in Polona Klemenčič. Slovenca sta zaostala 3:09 minute in zasedla 16. mesto. Višjo uvrstitev sta zapravila v drugi predaji, ko je morala Klemenčičeva dvakrat v kazenski krog. Pred tem je Dovžan dobro nastopil v prvi predaji, opravil nastop z eno popravo na strelišču in predal kot osmi, a imel le dobrih sedem sekund zaostanka za vodilnim.

V nadaljevanju je napako naredila Klemenčičeva in do konca tekme Slovenca svojega položaja nista popravila. Tudi Klemenčičeva je drugo polovico svoje naloge opravila zelo dobro, saj je z desetimi naboji zadela vseh 10 tarč.



Zvečer bo na prizorišču olimpijskih iger iz leta 2002 še tekma mešanih štafet, ki bo tudi zadnja preizkušnja pred marčevskim svetovnim prvenstvom na Švedskem. Slovenske barve bodo branili Mitja Drinovec, Rok Tršan, Urška Poje in Lea Einfalt.

BIATLON - SVETOVNI POKAL

SALT LAKE CITY, Soldier Hollow

Mešana štafeta dvojic: * * 1. ITALIJA 35:27,9 (0+6) 2. AVSTRIJA +22,9 (0+2) 3. FRANCIJA 50,2 (1+8) 4. NEMČIJA 1:06,9 (0+6) 5. NORVEŠKA 1:07,4 (0+6) 6. UKRAJINA 1:17,9 (0+6) ... 16. SLOVENIJA 3:09,8 (2+8) * - kazenski krogi; * - poprave