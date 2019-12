Rjoju Kobajaši, ki je lani dobil vse štiri tekme novboletne turneje, je znova blestel na skakalnici Schattenberg. Foto: Reuters

Japonec, ki je lani postal tretji skakalec v zgodovini z zmagami na vseh štirih tekmah novoletne turneje, je vodil že po prvi seriji, ko je skočil kar 138 metrov. V finalu je s 134 m potrdil drugo zaporedno zmago na skakalnici Schattenberg. Navijači so bili navdušeni, saj je domači adut Karl Geiger zasedel drugo mesto, zaostal je 9,2 točke. Tretje mesto je zasedel Poljak Dawid Kubacki.

Zadnji štirje skoki v finalni seriji v Oberstdorfu

Kraft razočaran s četrtim mestom

Zmagovalec kvalifikacij Stefan Kraft je imel v prvi seriji neugodne razmere, v finalni seriji pa se mu je ponesrečil doskok. Avstrijec ni bil zadovoljen s četrtim emstom, saj je veljal za glavnega izzivalca sijajnega Kobajašija. Nabral si je skoraj 14 točk zaostanka pred drugo tekmo, ki bo v sredo v Garmisch Partenkirchnu.

Domen Prevc je bil edini Slovenec, ki si neposredno priboril nastop v finalu. S 129,5 m je zlahka izločil Bolgara Vladimirja Zografskega. 12. mesto je nato z odličnim skokom 134,0 m še izboljšal in se zavihtel na 9. mesto.

Kaerl Geiger je navdušil 27.000 gledalcev pod Senčno goro. Foto: EPA

"Mislim, da je bil prvi skok boljši, saj so bile razmere slabše. Dobro sem začel novboletno turnejo, potem ko sem ga v zadnjih dveh letih polomil v Oberstdorfu. Turneja je še dolga in veliko stvari se lahko še spremeni. Trebna je imeti mirno glavo," je povedal Domen Prevc.

Lanišek, Peter Prevc in Zajc srečni poraženci

Prizorišče uvodne postaje novoletne turneje je bilo razprodano že več tednov, 27.000 gledalcev se je zbralo pod Senčno goro, ko sta tekmo v prvem paru odprla Rus Jevgenij Klimov in Timi Zajc. V dvoboju je krajšo potegnil Zajc (124,7 točke), ki je za malo zaostal za ruskim tekmecem (125,3), a je do finala prišel kot srečni poraženec - na 25. mestu.



Dvoboj na izpadanje je izgubil tudi Anže Lanišek proti japonskemu tekmecu Jukiji Satu, ki je skočil precej dlje, a se je Lanišek vseeno kot 22. uvrstil med najboljšo trideseterico.



Domen Prevc napredoval v drugi seriji

Znova je napako pri skoku storil Peter Prevc, sicer najboljši Slovenec v poskusni seriji, ko je imel celo drugi dosežek med vsemi 50 skakalci. V prvi seriji je Peter Prevc, ki je izzival avstrijskega skakalca Philippa Aschenwalda, ob pristanku zgovorno pokazal, da je razočaran nad svojim nastopom, a se je s 126,1 točke vseeno s 23. dosežkom kot srečni poraženec prebil v finale.



Med peterico Slovencev je brez finala ostal le Tilen Bartol, ki je končal na 49. mestu in ga je preskočil domačin Stephan Leyhe.



Druga tekma v Garmischu bo v sredo

Skakalci se bodo preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer jih tradicionalno druga tekma turneje štirih skakalnic čaka na novega leta dan ob 14.00, do konca 68. turneje pa bodo nastopili še v Innsbrucku (v soboto ob 14.00) in Bischofshofnu (6. januarja ob 17.15).

Brata Prevc in glavni trener Bertoncelj ocenili tekmo v Oberstdorfu

Končni vrstni red: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 138,0/134,0 305,1 2. K. GEIGER NEM 135,0/134,0 295,9 3. D. KUBACKI POL 132,0/133,0 294,7 4. S. KRAFT AVT 131,0/132,0 291,2 5. P. ZYLA POL 132,0/129,0 281,5 6. P. ASCHENWALD AVT 132,5/129,5 280,3 7. J. SATO JAP 129,5/132,0 280,1 8. R. JOHANSSON NOR 134,0/130,5 279,8 9. D. PREVC SLO 129,5/134,0 279,5 10. M. LINDVIK NOR 139,0/124,5 278,5 ... 17. A. LANIŠEK SLO 125,0/134,0 269,9 21. P. PREVC SLO 127,0/135,0 265,3 24. T. ZAJC SLO 123,0/129,0 262,0 ------------ brez finala: ------------- 49. T. BARTOL SLO 106,0 92,4

Po prvi seriji: daljave točke 1. R. KOBAJAŠI JAP 138,0 154,8 2. K. GEIGER NEM 135,0 147,1 3. S. KRAFT AVT 131,0 145,6 4. D. KUBACKI POL 132,0 143,8 5. M. EISENBICHLER NEM 134,0 143,7 6. M. LINDVIK NOR 139,0 143,1 7. J. A. FORFANG NOR 136,0 143,0 8. P. ZYLA POL 132,0 141,3 9. P. ASCHENWALD AVT 132,5 140,6 10. R. JOHANSSON NOR 134,0 139,7 ... 12. D. PREVC SLO 129,5 137,2 22. A. LANIŠEK SLO 125,0 127,9 23. P. PREVC SLO 127,0 126,1 25. T. ZAJC SLO 123,0 124,7 ------------ brez finala: ------------- 49. T. BARTOL SLO 106,0 92,4

Skupni vrstni red (8/30): 1. R. KOBAJAŠI JAP 540 2. K. GEIGER NEM 427 3. S. KRAFT AVT 419 4. P. ASCHENWALD AVT 312 5. K. STOCH POL 287 6. D. A. TANDE NOR 273 7. P. PREVC SLO 227 8. A. LANIŠEK SLO 220 9. J. SATO JAP 214 10. M. LINDVIK NOR 209 ... 21. T. ZAJC SLO 105 22. D. PREVC SLO 94 35. R. JUSTIN SLO 24 56. T. BARTOL SLO 3 59. A. SEMENIČ SLO 1

Pari prve serije (zmagovalci so v krepkem tisku):

KLIMOV (RUS/26) - ZAJC (SLO/25)

HÖRL (AVT/27) - PEDERSEN (NOR/24)

POLAŠEK (ČEŠ/28) - KOT (POL/23)

BOYD-CLOWES (KAN/29) - STOCH (POL/22)

HULA (POL/30) - WOLNY (POL/21)



JOHANSSON (NOR/31) - ITO (JAP/20)

NAKAMURA (JAP/32) - FORFANG (NOR/19)

ROTH (NEM/33) - AALTO (FIN/18)

BAER (NEM/34) - HAMANN (NEM/17)

LANIŠEK (SLO/35) - SATO (JAP/16)



TKAČENKO (KAZ/36) - AMMANN (ŠVI/15)

VASILJEV (RUS/37) - PASCHKE (NEM/14)

HAYBÖCK (AVT/38) - KUBACKI (POL/13)

BICKNER (ZDA/39) - KOUDELKA (ČEŠ/12)

PEIER (ŠVI/40) - SCHMID (NEM/11)

P. PREVC (SLO/41) - ASCHENWALD (AVT/10)

HAARE (NOR/42) - ZYLA (POL/9)

ZOGRAFSKI (BLG/43) - D. PREVC (SLO/8)

PETER (ŠVI/44) - LINDVIK (NOR/7)

RAIMUND (NEM/45) - GEIGER (NEM/6)



TANDE (NOR/46) - EISENBICHLER (NEM/5)

RINGEN (NOR/47) - R. KOBAJAŠI (JAP/4)

BARTOL (SLO/48) - LEYHE (NEM/3)

TAKEUČI (JAP/49) - Dž. KOBAJAŠI (JAP/2)

SCHLIERENZAUER (AVT/50) - KRAFT (AVT/1)

Spored 68. novoletne turneje, torek ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, kvalifikacije

Sreda ob 14.00:

Garmisch-Partenkirchen, druga tekma turneje



Petek ob 14.00:

Innsbruck, kvalifikacije

Sobota ob 14.00:

Innsbruck, tretja tekma turneje



Nedelja ob 16.30:

Bischofshofen, kvalifikacije

Ponedeljek, 6. januarja, ob 17.15:

Bischofshofen, četrta tekma turneje