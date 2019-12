Foto: Reuters

S številko 1 je najbolje prvo progo odpeljal Alexi Pinturault, ki si je privozil kar lepo prednost pred finalom. Presenetil je Američan Luke Winters, ki je s številko 40 postavil drugi čas. Zaostal je 59 stotink. Za njim so se zvrstili nosilci medalj v slalomu na zadnjih olimpijskih igrah v Pjongčangu. Tretje mesto po prvi vožnji zaseda Švicar Ramon Zenhäusern, ki je zaostal 72 stotink, manj kot sekund pa sta zaostala še Šved Andre Myhrer in Avstrijec Michael Matt. Zmagovalec prvega slaloma v Leviju Norvežan Henrik Kristoffersen je naredil veliko napako in zaostal skoraj tri sekund, drugi s tekme na Finskem, Francoz Clement Noel pa je na podobnem mestu kot Kristoffersen napravil napako in odstopil.

Štefan Hadalin je imel v zgornjem delu 13. čas. V srednjem je nekoliko izgubil ritem in bil tako na drugem vmesnem času 17., a je v spodnjem smučal nekoliko bolje in v cilj z zaostankom 1,73 sekunde prišel na 14. mesto. Potem je izgubil še dve mesti. Žan Kranjec se je na progo podal s številko 27. Po spodbudnem zgornjem delu je sledila napaka in odstop.

Zaradi vremenskih razmer so francoski organizatorji spored v Val d'Iseru zamenjali in bi moral biti slalom v soboto, ki pa so ga zaradi vetra odpovedali oziroma naknadno prestavili na nedeljo, veleslalom pa so nato odpovedali. Slalom lahko v neposrednem prenosu spremljate na TV SLO 2 in MMC-ju. Finalna vožnja bo na sporedu ob 12.30.

Po prvi vožnji: 1. A. PINTURAULT FRA 52,85 2. L. WINTERS ZDA +0,59 3. R. ZENHÄUSERN ŠVI 0,72 4. A. MYHRER ŠVE 0,88 5. M. MATT AVT 0,93 6. C. HIRSCHBÜHL AVT 1,08 7. I. RODEŠ HRV 1,10 8. D. RYDING VB 1,12 9. S. GROSS ITA 1,14 10. D. YULE ŠVI 1,19 ... 16. Š. HADALIN SLO 1,73 Odstop: Kranjec, Noel, Grange ...