Žan Kranjec je v seštevku veleslaloma na sedmem mestu. Foto: EPA

Hirscher ima 22 stotink prednosti pred svetovnim prvakom Henrikom Kristoffersenom in 68 pred Alexisom Pinturaultom.

Na progi, ki jo je postavil slovenski trener Klemen Bergant, je Žan Kranjec dosegel šesti čas. Za vodilnim Hirscherjem zaostaja za 81 stotink in je kot zadnji znotraj sekunde. Med njim in Pinturaultom sta še Mats Olsson (+0,77) in Thomas Fanara (0,78).

Drugi slovenski predstavnik Štefan Hadalin, ki je bil v petek tretji v kombinaciji, se ni uvrstil v finale (+3,82). Zasedel je 34. mesto.

Hirscher je dobil štiri od petih veleslalomov v sezoni. Edini, ki je v svetovnem pokalu prekinil njegovo vladavino, je bil Žan Kranjec z zmago v Saalbachu.

Finale bo ob 12.30. Prenos je na TV SLO 2 in MMC-ju.

Prva vožnja Žana Kranjca v Banskem

Po prvi vožnji: 1. M. HIRSCHER AVT 1:14,95 2. H. KRISTOFFERSEN NOR +0,22 3. A. PINTURAULT FRA 0,68 4. M. OLSSON ŠVE 0,77 5. T. FANARA FRA 0,78 6. Ž. KRANJEC SLO 0,81 7. L. MEILLARD ŠVI 1,45 8. L. DE ALIPRANDINI ITA 1,47 9. T. FORD ZDA 1,62 10. S. BRENNSTEINER AVT 1,64 11. M. ODERMATT ŠVI 1,87 12. R. WINDINGSTAD NOR 2,05 13. M. FAIVRE FRA 2,12 14. V. MUFFAT-JEANDET FRA 2,23 15. G. CAVIEZEL ŠVI 2,27 34. Š. HADALIN SLO 3,82

Veleslalom (6/9): 1. M. HIRSCHER AVT 540 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 302 3. A. PINTURAULT FRA 276 4. L. MEILLARD ŠVI 234 5. M. OLSSON ŠVE 217 6. T. FANARA FRA 215 7. Ž. KRANJEC SLO 211 8. M. FAIVRE FRA 178 9. T. FORD ZDA 176 10. T. TUMMLER ŠVI 141