28-letni Vincent Kriechmayr je zmagal petič v karieri. Foto: Reuters

Organizatorji so mesto štarta prestavili, tako da je bila letošnja proga dobrih deset sekund krajša od lanske. Ko se je ob 11.45 začela tretja superveleslalomska preizkušnja v tej zimi, so jo prvič prekinili po štirih tekmovalcih. Zaradi slabe vidljivosti so jo prekinili za dobre pol ure. Nato se je le nadaljevalo, a po številki 20 je sledila nova prekinitev, tekma pa se je nadaljevala šele ob 14.45.

Kriechmayr pet sekund pred Jansrudom

Najhitreje je s slovito progo Saslong opravil Avstrijec Kriechmayr, ki je izvrstno smučal v spodnjem delu. Na prvih dveh vmesnih časih je imel šele osmi čas, nato pa je zelo natančno smučal na poljani Ciaslat in v spodnji del prenesel veliko hitrosti. Najbolj se mu je približal Kjetil Jansrud. Norvežan je bil najhitrejši na treningu smuka, hiter pa je bil tudi na superveleslalomu. Najhitrejši je bil pri prvih treh vmesnih časih, toda nato prišel zelo direktno v vrata, se komaj rešil in proti Kriechmayrju izgubil skoraj štiri desetinke, v cilju pa zaostal pet stotink. Na tretje mesto je prismučal Nemec Thomas Dressen.

Do točk le Kosi

Od petih Slovencev na štartu so z nastopom že opravili Klemen Kosi, Martin Čater, Boštjan Kline in Miha Hrobat. V točkah je zaenkrat le Kosi na 28. mestu. Čater je 32., Kline 37., Hrobat pa 40. Na štartu je še Tilen Debelak, ki ima štartno številko 59.

Drugi trening smuka alpskih smučark v Val d'Iseru so organizatorji odpovedali zaradi premočnega vetra. Vremenska napoved je za konec tedna bolj obetavna za sobotni smuk, ki bo ob 10.30, slabša pa za nedeljo, ko je na sporedu kombinacija. Ilka Štuhec je bila na prvem treningu sedma.