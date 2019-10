Po slovesu Tine Maze je prva dama slovenskega veleslaloma Meta Hrovat. V lanski sezoni je bila peta na veleslalomu v Špindlerjevem mlinu, januarja 2018 pa tretja v Lenzerheideju. Takrat je premagala tudi Mikaelo Shiffrin. Foto: EPA

Vse je nared za začetek nove sezone svetovnega pokala. Ženski veleslalom na ledeniku Rettenbach bo v soboto (10.00/13.00), v nedeljo sledi še moška tekma. To bo ledeniški uvod na spomladanskem snegu in v finalu tudi na soli, saj so temperature precej visoke. Slovenci lahko največ pričakujemo od Mete Hrovat in Žana Kranjca. Oba sta poleti odlično trenirala in sta zelo samozavestna.

"Pripravljalno obdobje je bilo takšno, kot bi si lahko samo želela. Vse treninge sem naredila na visoki ravni. To mi daje samozavest pred prvo tekmo, ki za vsakogar vedno prihaja kar nekoliko prezgodaj, saj ne veš točno, kje si. Ampak - po teh pripravah grem na štart samozavestna," je povedala Meta Hrovat, ki je imela lani težave z gležnjem, kar pa je zdaj že preteklost.

Posebnega uspeha Hrovatova v Söldnu še ni imela (28. in 18. mesto), a dobro ve, kaj je bilo narobe: "Največje napake sem delala na ravnini, ne na strmini. Tam sem pustila največ časa. Letos smo temu v pripravljalnem obdobju posvetili veliko pozornosti."

Tina Robnik: Ne vidiš niti dveh vrat pred seboj

Mikaela Shiffrin je v prejšnji sezoni zanesljivo osvojila veliki kristalni globus, najboljša pa je bila tudi v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Foto: Reuters

Bucikova pritisnila tipko reset

Tudi Tina Robnik (štartala bo 21.) težko pričakuje novo sezono. Leto in pol je od njenih zadnjih tekem (februarsko Zlato lisico lahko pozabimo, saj še ni bila nared za pravo tekmovanje), rehabilitacija po poškodbi se je zelo zavlekla. "Počutim se dobro pripravljena, ne morem pa reči, da sem v super formi. Vidim še dovolj prostora za napredek. Je pa dobrodošlo, da prihaja ta tekma v Söldnu, saj je za menoj dolgo pripravljalno obdobje."

Ana Bucik (številka 36) je imela lani slabo sezono, v veleslalomu sploh ni osvojila nobene točke. Nov trenerski veter (glavni trener je postal Janez Slivnik) je zapihal ob primernem času: "Po lanski sezoni je bilo treba narediti 'reset' in se pogovoriti o stvareh, ki niso funkcionirale. Glavno je bilo, da sem začela verjeti, da po slabi sezoni lahko obrnem stvari na bolje in verjamem, da se bo to res zgodilo."

S številko 49 bo jutri nastopila še 18-letna Korošica Neja Dvornik, kar bo njena 12. tekma v svetovnem pokalu. "Res je, da nimam toliko izkušenj, ampak že v mladosti so me učili, da je treba na vsaki tekmi vedno pokazati svoj maksimum."

Po megli ... posije sonce

Zaradi megle je današnji preizkus terena odpadel, jutri pa naj bi bilo vreme spet lepo, kljub pozitivnim temperaturam je pričakovati lepo tekmo. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Tekmo bo odprla Petra Vlhova, številko 2 ima Wendy Holdener, 3 Tessa Worley in 4 prva favoritinja in lanska zmagovalka svetovnega pokala Mikaela Shiffrin.

V nedeljo bo v Söldnu še moška tekma, od Slovencev bosta nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin.