Nika Križnar je bila najboljša slovenska skakalka na nedeljski tekmi v Oberstdorfu. Foto: EPA

Lundbyjeva je bila prepričljivo najboljša, že v prvi seriji si je priborila lepo prednost za finale, v katerem jo je z daljavo dneva (135,5 m) brez večjih težav ubranila. Edina, ki se je lahko z njo kosala, je bila Nemka Juliane Seyfarth, ki je zasedla drugo mesto. Tretjeuvrščena Sara Takanaši je za Lundbyjevo zaostala že za več kot 42 točk!

Vse Slovenke v finalu

Na tekmi je nastopilo tudi šest Slovenk in vse so se uvrstile v finale. Najbolje se je odrezala Nika Križnar, ki je bila po prvi seriji osma, na tem mestu je tekmo tudi končala. Za njo se je uvrstila Urša Bogataj, ki je v soboto stopila na najnižjo stopničko. Jerneji Brecl je v prvi seriji uspel dober skok (121,5 m), v finalu je izgubila dve mesti in je bila 15. Špela Rogelj je zasedla 16. mesto, Katra Komra je bila 27., Maja Vtič pa na repu lestvice, na 30. mestu.

Končni vrstni red: daljavi točke 1. M. LUNDBY NOR 135,0/135,5 292,4 2. J. SEYFARTH NEM 132,0/135,0 283,0 3. S. TAKANAŠI JAP 122,5/124,0 250,3 4. K. ALTHAUS NEM 128,0/120,5 249,7 5. J. ITO JAP 123,0/123,5 247,3 ... 8. N. KRIŽNAR SLO 122,0/126,0 240,8 9. U. BOGATAJ SLO 120,5/122,0 240,0 ... 15. J. BRECL SLO 121,5/114,0 213,7 16. Š. ROGELJ SLO 115,5/112,5 204,5 27. K. KOMAR SLO 107,5/110,5 177,1 30. M. VTIČ SLO 104,5/108,0 161,5

Po prvi seriji: daljava točke 1. M. LUNDBY NOR 135,0 149,0 2. J. SEYFARTH NEM 132,0 144,8 3. K. ALTHAUS NEM 128,0 136,4 4. C. HÖLZL AVT 125,0 130,8 5. S. TAKANAŠI JAP 122,5 127,3 6. J. ITO JAP 123,0 126,0 7. U. BOGATAJ SLO 120,5 122,3 8. N. KRIŽNAR SLO 122,0 119,4 ... 13. J. BRECL SLO 121,5 115,9 18. Š. ROGELJ SLO 115,5 103,3 28. K. KOMAR SLO 107,5 86,7 30. M. VTIČ SLO 104,5 81,4